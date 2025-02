Στο Κίεβο για επαφές με την ηγεσία της χώρας βρίσκεται ήδη ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Ρωσία και την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ.

«Θα ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Κατανοούμε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας», είπε φθάνοντας.

Στη συνέχεια, θα επιστρέψω στις ΗΠΑ και θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ για να διασφαλίσω ότι κατανοούμε πλήρως και σωστά τα πάντα», πρόσθεσε.

Προηγήθηκαν επαφές του Κίθ Κέλογκ με Ευρωπαίους αξιωματούχους όπως η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

🔴 US Presidential Envoy on Ukraine Keith Kellogg has arrived in Kyiv.

📹: Suspilne pic.twitter.com/JsVkyIp6yZ

— UNITED24 Media (@United24media) February 19, 2025