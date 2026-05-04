Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία που κυκλοφόρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (4/5), από το ιρανικό πρακτορείο Fars, σύμφωνα με την οποία ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ που επιχείρησε να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ.

Το πλοίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα του FARS, κινούνταν κοντά στο Τζασκ, προς τα Στενά του Ορμούζ, όταν έγινε στόχος. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, το πολεμικό πλοίο δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του και αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω και να εγκαταλείψει την περιοχή.

Η είδηση διαψεύστηκε γρήγορα από τις ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχοι της Τεχεράνης διαμήνυσαν πως υπήρξαν προειδοποιητικές βολές κατά αμερικανικού αντιτορπιλικού, χωρίς όμως να καταστήσουν σαφές εάν το πλοίο τελικά επλήγη.

Επισημαίνεται ότι ανώτερη αμερικανική πηγή, που επικαλείται ο Μπάρακ Ραβίντ του Axios, διαψεύδει κατηγορηματικά πως υπάρχει αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στην περιοχή.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles. ✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Al Jazeera: Επιμένει ο ιρανικός στρατός

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε αντιμέτωπο με αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, προχωρώντας σε προειδοποιητικά πυρά, τονίζοντας ότι «οι συνέπειες τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών θα βαρύνουν τον αμερικανο-σιωνιστικό εχθρό».

Σύμφωνα τον ιρανικό στρατό, που επικαλείται το Al Jazeera, μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κινούνταν αρχικά στη Θάλασσα του Ομάν έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μόλις τα αμερικανικά πλοία ενεργοποίησαν εκ νέου τα ραντάρ τους, εντοπίστηκαν άμεσα από τις ιρανικές δυνάμεις οι οποίες προειδοποίησαν ότι παραβιάζεται η εκεχειρία.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά αγνόησαν την προειδοποίηση.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο IRIB, το ιρανικό ναυτικό προχώρησε σε περαιτέρω προειδοποιητικά μέτρα, εκτοξεύοντας προειδοποιητικά πυρά με πυραύλους cruise, ρουκέτες και drones μάχης σε κοντινή απόσταση από τα αμερικανικά πλοία.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι ένα θρίλερ για γερά νεύρα διαδραματίζεται τις τελευταίες ώρες στα Στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συντηρούν την ένταση.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξε εκτίναξη στις τιμές των συμβολαίων άμεσης παράδοσης του πετρελαίου Βrent, που έφτασαν και τα 147 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται στα 112 δολάρια.

Μπέσεντ: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το «άνοιγμα» των Στενών του Ορμούζ, υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού», λέγοντας ότι πρόκειται για «διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

«Ανοίγουμε τα Στενά. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή «πυρά μόνο όταν δεχθούμε πυρά».

Ο Αμερικανός Υπουργός κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κίνα, ζητώντας από το Πεκίνο να ενισχύσει τον διπλωματικό του ρόλο και να στηρίξει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Όπως είπε, η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις και να προωθήσουν τη συναίνεση που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα.

CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά

Την ασφαλή διέλευση δύο εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5), η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ, για την υποστήριξη Επιχείρησης Ελευθερία. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία, με σημαία ΗΠΑ, διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

«Σχέδιο Ελευθερία»

Επισημαίνεται ότι είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του «Σχεδίου Ελευθερία», από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το οποίο αμερικανικά πλοία θα μεριμνούσαν για τον διάπλου πλοίων ουδέτερων χωρών που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

Στο άκουσμα του σχεδίου Τραμπ, η Τεχεράνη προειδοποίησε πως θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στα Στενά του Ορμούζ «παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός.

Καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος γνωστοποίησε ότι σχεδιάζεται ναυτική επιχείρηση συνοδείας πλοίων αποκλεισμένων στον Κόλπο, το Ιράν προειδοποίησε επίσης το αμερικανικό ναυτικό να μην εισέλθει στο Ορμούζ.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι η ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας, και πως η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονίζεται με τις ένοπλες δυνάμεις», ανέφερε σχετική ιρανική δήλωση.

Axios: «Ο Τραμπ θέλει δράση για να πετύχει συμφωνία»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κουραστεί από το αδιέξοδο «ούτε συμφωνία ούτε πόλεμος» με το Ιράν. Η επιχείρηση που διέταξε για να αλλάξει αυτή τη δυναμική θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει ξανά σε πόλεμο.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να μένει στάσιμος. Θέλει πίεση. Θέλει συμφωνία», ανέφερε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάστηκε στον Τραμπ ένα σχέδιο για αποστολή ναυτικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ με στόχο το άνοιγμά του διά της ισχύος. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον αρχικά.

Ανακοίνωσε ότι από σήμερα, Δευτέρα, το Αμερικανικό Ναυτικό θα βοηθά αμερικανικά και άλλα εμπορικά πλοία να διασχίζουν τα Στενά, παρέχοντάς τους οδηγίες για την αποφυγή ναρκών και παραμένοντας σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για πλήρη ναυτική συνοδεία πλοίων. Αντίθετα, πολεμικά πλοία θα βρίσκονται «στην περιοχή», έτοιμα να επέμβουν, μαζί με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η στρατιωτική υποστήριξη της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με πυραύλους, drones, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και 15.000 στρατιώτες, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Πηγή κοντά στον πρόεδρο χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με τους Ιρανούς».

Η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί αντιδράσουν, θα εμφανιστούν ως υπαίτιοι και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ποιο είναι το σχέδιο που απέρριψε ο Τραμπ

Ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, φέρεται να παρουσίασε στον Τραμπ ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο για αποστολή πολεμικών πλοίων που θα περνούσαν μέσα από τα Στενά.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα κατέστρεφαν πυραύλους ή ταχύπλοα σκάφη του Ιράν ως αντίδραση, ενώ θα επανεκκινούσαν τον πόλεμο με πλήρη ισχύ σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Η τρέχουσα εκδοχή της επιχείρησης ενέχει μικρότερο άμεσο κίνδυνο κλιμάκωσης, αλλά ενδέχεται να παρατείνει το αδιέξοδο.

Η αντίδραση του Ιράν θα καθορίσει την εξέλιξη του «Σχεδίου Ελευθερία».

Την τελευταία εβδομάδα, το Ιράν επιτίθεται σχεδόν καθημερινά σε πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, απείλησε με αντίποινα για την κίνηση Τραμπ, μέσω ανάρτησης στο X:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο ναυτιλιακό καθεστώς των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Τα Στενά του Χορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διοικούνται από τις αυταπάτες του Τραμπ!».

Δεν έχουν «παγώσει» οι διαπραγματεύσεις

Η διπλωματία δεν έχει παγώσει πλήρως. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, συνεχίζουν να ανταλλάσσουν σχέδια συμφωνίας με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν προτάσεις. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους, δεν τους αρέσουν οι δικές μας. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη. Και μεταφέρουν μηνύματα με το χέρι, σε σπηλιές ή όπου κι αν κρύβεται. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ έχει συμβουλεύσει τον Τραμπ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και εμφανίζεται πιο αισιόδοξος για συμφωνία, ωστόσο άλλοι αξιωματούχοι είναι πιο απαισιόδοξοι.

«Ή βρισκόμαστε κοντά σε μια πραγματική, εφικτή συμφωνία, ή θα τους βομβαρδίσει ανελέητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανώτερος αξιωματούχος στον ιστότοπο Axios.