Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του κυκλώνα «Μελίσσα», ο οποίος έχει σαρώσει ήδη τέσσερις χώρες και αυτή τη στιγμή σφυροκοπάει την Κούβα. Στη συνέχεια προβλέπεται πως θα πλήξει και τις Μπαχάμες, χωρίς να αποκλείεται ότι θα υπάρξουν και άλλες περιοχές που θα επηρεαστούν.

Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πτήσεις στην «καρδιά» του καιρικού φαινομένου, καταγράφοντας εντυπωσιακές εικόνες, που προκαλούν δέος. Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε το σύνολο των κλιπ που δημοσιεύτηκαν:

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των Αρχών, καθιστώντας τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από τον κυκλώνα «Μελίσσα» σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ.

The US Air Force Reserve Hurricane Hunters flew straight through Category 5 Hurricane Melissa, capturing an incredible view from inside the storm’s eye. pic.twitter.com/bq6bY3PqPz — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 28, 2025

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.

Ο κυκλώνας «Μελίσσα» είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

This satellite imagery of Melissa approaching Jamaica is jaw-dropping and sobering. https://t.co/M2VAAC0y3w pic.twitter.com/fuCaUQ7YNA — Eric Berger (@SciGuySpace) October 29, 2025

Έφτασε στην ξηρά χθες, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Σήμερα, αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφτασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο κυκλώνας «Μελίσσα» είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

Jamaica has declared a disaster after Hurricane Melissa barreled across the Caribbean island as one of the most powerful storms on record, leaving behind a trail of devastation. pic.twitter.com/bozxWbihXU — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 29, 2025

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.

A display of pure power from Hurricane Melissa today. Remarkable satellite imagery. pic.twitter.com/TpBvmdZxlw — Dakota Smith (@weatherdak) October 28, 2025

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο κυκλώνας συνολικά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο: «Έχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές μαζί με κρίσιμες προμήθειες».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ