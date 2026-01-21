Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται η Σικελία και η Σαρδηνία, λόγω του κυκλώνα «Harry», που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ιταλία.
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας, ενώ η θάλασσα βγήκε στη στεριά, λόγω των θυελλωδών ανέμων, «καταπίνοντας» ολόκληρους δρόμους και πλατείες.
Μέχρι στιγμής, 190 άτομα έχουν απομακρυνθεί από παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.
Δείτε βίντεο από την επέλαση του κυκλώνα:
🌊Video di Roberta Leotta della mareggiata di oggi a Letojanni (ME). pic.twitter.com/XK2iykIbQx
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊Proseguono le mareggiate lungo le coste Ioniche di Sicilia e Calabria, in attenuazione dalla mattinata di oggi.
Video di Francesco Castiglia della mareggiata di questa mattina a Catanzaro Lido, dove diverse aree del quartiere risultano allagate. pic.twitter.com/qk1q1k898M
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 21, 2026
🌊Video di Simona Sturniolez della mareggiata di oggi a Scaletta Zanclea (ME). pic.twitter.com/7LMAGTNjlH
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊 Fase più critica del Ciclone Harry tra Sicilia e Calabria.
Nel videoa di Giuseppe Buscemi la situazione nel quartiere Lido di Catanzaro con l’aumento delle mareggiate. pic.twitter.com/Xh0iwYociZ
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊 Video di Carmelo ELucia Cucinotta della mareggiata in corso in queste ore a Scaletta Zanclea. Video delle 21:30. pic.twitter.com/EmbA66WF3B
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊 Violenta mareggiata in corso a Catania, dove nelle scorse ore le onde hanno raggiunto un’altezza superiori ai 9 MT. Video di Sergio Parisi. pic.twitter.com/RqHytsyeHZ
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
Durante una diretta sul lungomare: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, mentre mostravano in live i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati improvvisamente travolti da un’onda. Le immagini raccontano in modo… pic.twitter.com/kKIKWzgRzW
— La Sicilia (@lasiciliait) January 20, 2026
🌊 Allagamenti costieri a Nizza di Sicilia (ME) a causa delle violente mareggiate in corso. Video di StrettoMeteo. pic.twitter.com/Mpvv8YM3io
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊Video di Calogero Montano delle mareggiate in corso sull’Isola di Vulcano. pic.twitter.com/SGHrhhPs5H
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026
🌊Allagamenti costieri sul Porto di Giardini Naxos (ME) a causa delle violente mareggiate in corso. Video di Pinuccia Russo. pic.twitter.com/POZrsD24vm
— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026