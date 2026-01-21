Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται η Σικελία και η Σαρδηνία, λόγω του κυκλώνα «Harry», που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ιταλία.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές της γειτονικής χώρας, ενώ η θάλασσα βγήκε στη στεριά, λόγω των θυελλωδών ανέμων, «καταπίνοντας» ολόκληρους δρόμους και πλατείες.

Μέχρι στιγμής, 190 άτομα έχουν απομακρυνθεί από παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί.

Δείτε βίντεο από την επέλαση του κυκλώνα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

