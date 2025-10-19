Ρεπορτάζ- Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Στο επίκεντρο νέας δημόσιας κατακραυγής βρίσκεται ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς βρετανικά δημοσιεύματα ισχυρίζονται ότι το 2011 επιχείρησε να συλλέξει εμπιστευτικές πληροφορίες για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε μέσω της προσωπικής του ασφάλειας.

Οι αποκαλύψεις έρχονται λιγότερο από 24 ώρες αφότου ανακοίνωσε την παραίτησή του από όλους τους εναπομείναντες τίτλους και τιμητικές διακρίσεις, σε συμφωνία με τον βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Mail on Sunday και Sunday Telegraph, ο Άντριου φέρεται να ζήτησε από μέλος της προσωπικής του φρουράς να εντοπίσει προσωπικά στοιχεία της Τζιούφρε, όπως ημερομηνία γέννησης και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, λίγες μόνο ημέρες πριν τη δημοσίευση φωτογραφίας που τους απεικόνιζε μαζί.

Ούτε τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ούτε η Μητροπολιτική Αστυνομία έχουν σχολιάσει επίσημα τις νέες αποκαλύψεις.

Την ίδια ώρα, ο αδελφός της Τζιούφρε, Σκάι Ρόμπερτς, ζητά από τον βασιλιά να αφαιρέσει ακόμη και τον ίδιο τον τίτλο του «πρίγκιπα», τονίζοντας ότι «η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά στα σύμβολα».

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, που είχε καταγγείλει ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις με τον Άντριου όταν ήταν 17 ετών, έδωσε τέλος στη ζωή της νωρίτερα φέτος, ενώ το 2022 είχε προηγηθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός μαζί του.

Ο πρίγκιπας Άντριου συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ωστόσο το ενδιαφέρον αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες με την κυκλοφορία του μεταθανάτιου βιβλίου της Τζιούφρε, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις βρετανικών μέσων, θα περιλαμβάνει νέες, λεπτομερείς αναφορές για τη σχέση της με τον Άντριου και τον Τζέφρι Έπσταϊν.