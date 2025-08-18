Οι «κυνηγοί τυφώνων» της NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας) βιντεοσκόπησαν το εσωτερικό του ματιού του τυφώνα Erin καθώς η καταιγίδα πλησίαζε τις ακτές της Ανγκουίλα στην ανατολική Καραϊβική.

Το βίντεο δείχνει το λεγόμενο «φαινόμενο του σταδίου» του τυφώνα Έριν, όπου πανύψηλα σύννεφα σχηματίζουν αυτό που μοιάζει με το κέντρο ενός κλειστού γηπέδου στον ουρανό. Το ήρεμο κέντρο της καταιγίδας, γνωστό ως μάτι, είναι καθαρά ορατό.

Συγεκριμένα το «φαινόμενο του σταδίου» κάνει το μάτι του τυφώνα να μοιάζει με την αρένα ενός αθλητικού σταδίου. Το φαινόμενο προκαλείται από πίδακες αέρα που στροβιλίζονται γρήγορα μέσα στην καταιγίδα και κινούνται προς τα έξω από τον πυρήνα, κάνοντας το μάτι να μεγαλώνει καθώς αυξάνεται το υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού.

Ο τυφώνας Έριν, μια από τις μεγαλύτερες καταιγίδες στον Ατλαντικό, εντάθηκε γρήγορα από τυφώνα κατηγορίας 1 σε τυφώνα κατηγορίας 5 μέσα σε μόλις 24 ώρες, προτού εξασθενήσει ελαφρώς στην κατηγορία 4. Στην κορύφωσή του, το κέντρο της καταιγίδας βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο.