Θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει ένα βίντεο που καταγράφει μια φαινομενικά τεταμένη συνομιλία ανάμεσα στον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ. Το περιστατικό εκτυλίχτηκε την Κυριακή, 23 Αυγούστου, μέσα στην προεδρική VIP σουίτα κατά τη διάρκεια του αγώνα ταχύτητας Freedom 250 Grand Prix στην Ουάσιγκτον. Στο ίδιο κάδρο, ακριβώς πίσω από το ζεύγος, διακρίνεται η στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, Νάταλι Χαρπ.

Για να ρίξει φως στο παρασκήνιο της συζήτησης, η βρετανική Daily Mail επιστράτευσε τη χειλοαναγνώστρια Νίκολα Χίκλινγκ και την ειδικό στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς.

Σύμφωνα με την ανάλυση των πλάνων, το κλίμα αρχικά έδειχνε ειδυλλιακό. Το ζευγάρι φαινόταν να έχει εξαιρετική διάθεση, ανταλλάσσοντας χαμόγελα, διακριτικά φλερτ και αγγίγματα μπροστά στις κάμερες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η κα Τζέιμς, η γλώσσα του σώματος της Μελάνια Τραμπ άλλαξε ξαφνικά: το χαμόγελο έσβησε, δίνοντας τη θέση του σε ένα αυστηρό και «κλειστό» ύφος.

Η αποκρυπτογράφηση των χειλιών

Η Νίκολα Χίκλινγκ, αναλύοντας την κίνηση των χειλιών, αποκαλύπτει τον επίμαχο διάλογο. Η Μελάνια φέρεται να ξεκινά τη συζήτηση λέγοντας: «Αυτό είναι ιδιωτικό και πολύτιμο κείμενο».

Ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας της απαντά με την ερώτηση: «Ήταν αρκετό;», για να λάβει την απάντηση: «Δεν ξέρω». «Τότε πρέπει να το δω», ανταπαντά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η συζήτηση συνεχίζεται, με τη Μελάνια να δείχνει έτοιμη να αποχωρήσει. «Ντόναλντ, άκου, θα φύγω», του ανακοινώνει. «Άκου, σου ζήτησε να μην κλείσεις την πόρτα», της επισημαίνει ο σύζυγός της.

«Γιατί;» ρωτά η ίδια, με τον Ντόναλντ Τραμπ να της ξεκαθαρίζει με σοβαρό ύφος: «Είναι καλά νέα, αλλά είναι κακή στιγμή, Μελάνια».

Σε εκείνο το σημείο, η Μελάνια φέρεται να χαρακτηρίζει την όλη κατάσταση «τρελή», κάνοντας μια απότομη κίνηση με τα μαλλιά της, μια κίνηση που η Τζούντι Τζέιμς ερμηνεύει είτε ως σημάδι ανυπομονησίας, είτε ως ένδειξη ότι η πρώην Πρώτη Κυρία είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις της. Κλείνοντας τον διάλογο, η Μελάνια φαίνεται να λέει: «Προφανώς, θα τη δω και θα της μιλήσω το πρωί».

Οικειότητα, όχι σύγκρουση

Παρά την εμφανή ένταση, η Τζούντι Τζέιμς διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε ρήξη. Η έντονη οπτική επαφή της Μελάνια υποδήλωνε την προσπάθειά της να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του συζύγου της, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα νεύματα του ίδιου.

Όταν τελικά η Μελάνια σηκώνεται για να φύγει, η όποια ένταση διαλύεται. Αγγίζει τρυφερά το γόνατο του Ντόναλντ Τραμπ χαμογελώντας του, μια κίνηση που η ειδικός χαρακτηρίζει ως μια «ζεστή χειρονομία αποχαιρετισμού και οικειότητας».

Ο Τραμπ, μένοντας στη θέση του, ακούγεται να λέει: «Θα μείνω εδώ, μιλάω». Παράλληλα, ένας άλλος άνδρας που βρισκόταν στη σουίτα παρεμβαίνει, λέγοντας: «Αν χρειαστεί να φύγετε, μπορώ να περιμένω, θα μείνω εδώ».

Το «ξυπνητήρι» της Νάταλι Χαρπ και η επιστροφή στη δουλειά

Με την αποχώρηση της Μελάνια, το κλίμα αλλάζει άρδην και ο Ντόναλντ Τραμπ περνά σε καθαρά «εργασιακή λειτουργία». Η 35χρονη στενή του συνεργάτιδα, Νάταλι Χαρπ, αναλαμβάνει δράση. Σύμφωνα με την κα Τζέιμς, η Χαρπ χρησιμοποίησε τη φωτεινή οθόνη του κινητού της σαν «συναγερμό» για να τραβήξει την προσοχή του προέδρου.

Βλέποντας την οθόνη, ο Τραμπ της λέει: «Δώσ’ το μου αυτό». Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον άνδρα δίπλα του, του δείχνει τη συσκευή και τον ρωτά: «Βλέπεις τι εννοώ;». «Ναι», απαντά ο συνομιλητής του. Έπειτα από μερικά νεύματα, ο άνδρας προσθέτει: «Θα πάρω τη λίστα με όλους».

Ο πρόεδρος του δίνει μια σαφή οδηγία: «Κοίταξέ τους, θέλω να τραβήξω το θέμα στα άκρα», με τον άνδρα να δεσμεύεται: «Ναι, μπορώ να το κάνω αυτό».

Η σκηνή κλείνει με τον Ντόναλντ Τραμπ να στρέφεται ξανά στην κα Χαρπ. «Μπορείς να του στείλεις τις πληροφορίες;» τη ρωτά. «Βεβαίως, κύριε πρόεδρε», απαντά εκείνη άμεσα.

Ικανοποιημένος, ο Τραμπ ακούγεται να πλέκει το εγκώμιο της συνεργάτιδάς του: «Της το λέω αμέσως, το κάνει. Τη χρειαζόμαστε, είναι καλή για εμάς».