Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την εντεινόμενη κούρσα εξοπλισμών και τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από τις ΗΠΑ για το υπερσύγχρονο, άκρως διαβαθμισμένο μαχητικό αεροσκάφος F-47 της Boeing.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισραηλινού ειδησεογραφικού δικτύου Walla, αλλά και ρεπορτάζ της Jerusalem Post, το Τελ Αβίβ έχει ήδη θέσει το ζήτημα του μαχητικού 6ης γενιάς στο τραπέζι των συζητήσεων με την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το Μνημόνιο Κατανόησης που αφορά το Ιράν.

Η πολιτική του Πενταγώνου και η περίπτωση της Ιαπωνίας

Ιστορικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια εξαιρετικά αυστηρή πολιτική εξαγωγών για τα κορυφαία αεροσκάφη τους, διασφαλίζοντας την απόλυτη αεροπορική τους υπεροχή. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά την πώληση του F-22 Raptor σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ωστόσο, το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει το μελλοντικό F-47 φαίνεται να συνοδεύεται από μια ενδεχόμενη αλλαγή στάσης, καθώς ανώτατα στελέχη του Λευκού Οίκου έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ιαπωνίας στο φιλόδοξο πρόγραμμα.

Οι ισραηλινές αμυντικές αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτή την εξέλιξη, προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουν αν πρόκειται για ένα διπλωματικό μήνυμα της Ουάσιγκτον προς το Πεκίνο, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων ή για μια ουσιαστική πρόθεση διεύρυνσης του προγράμματος με συμμαχικές χώρες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και οι Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σχεδιάζουν να βολιδοσκοπήσουν τις αμερικανικές προθέσεις, για να διαπιστώσουν αν το F-47 θα υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς με το F-22. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά τα προγράμματα προμήθειας νέων μαχητικών F-35 και F-15.

Ένα μαχητικό βγαλμένο από το μέλλον

Το αμερικανικό project για το F-47 αναπτύσσεται υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, με προδιαγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Ένα από τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι ο νέος του κινητήρας, η ανάπτυξη του οποίου αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω των ασυνήθιστων –σε σχέση με το παρελθόν– απαιτήσεων του αμερικανικού Πενταγώνου.

Ανάμεσα σε αυτές είναι η καινοτόμος ικανότητα παραγωγής ώσης χωρίς καύσιμο, η οποία εκτιμάται ότι θα εκτοξεύσει την επιχειρησιακή εμβέλεια του αεροσκάφους σε τουλάχιστον 2.000 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μια απόσταση-κλειδί για το Ισραήλ, καθώς του επιτρέπει την άνετη προσέγγιση στόχων στο Ιράν, στο Ιράκ και στις περιοχές των Χούθι στην Υεμένη. Επιπλέον, το αεροσκάφος θα έχει τη δυνατότητα να φέρει πολύ μεγαλύτερο όγκο οπλισμού συγκριτικά με το F-35.

Όπως αποκαλύπτει το Walla, το F-47 θα ενσωματώνει προηγμένα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και θα μπορεί να ελέγχει ρομποτικά συστήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) που θα φέρει στο εσωτερικό του. Δυτικοί ειδικοί επισημαίνουν, μάλιστα, ότι σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις, το μαχητικό ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές πλήρως εξ αποστάσεως (ως τηλεχειριζόμενο).

Stealth σχεδιασμός, διασυνδεσιμότητα και χαμηλό κόστος συντήρησης

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ικανότητα δικτυοκεντρικού πολέμου, με το αεροσκάφος να μπορεί να διασυνδέεται και να ανταλλάσσει δεδομένα με συστήματα σε αέρα, ξηρά, θάλασσα και διάστημα. Παράλληλα, το μαχητικό αναμένεται να διαθέτει ένα παγκοσμίως μοναδικό αεροδυναμικό και stealth (αόρατο) προφίλ.

Παρά την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών αιχμής, κεντρικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει η κατακόρυφη μείωση του κόστους συντήρησης σε σχέση με τα F-22 και F-35. Όσο για την τελική τιμή αγοράς ανά μονάδα, αυτή θα εξαρτηθεί τόσο από το μέγεθος της παραγγελίας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, όσο και από την τελική πολιτική της Ουάσιγκτον για την ένταξη επιπλέον χωρών στο πρόγραμμα.