Έντονη παρασκηνιακή παραφιλολογία και φήμες για την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μεταδίδουν μέσα της ιρανικής αντιπολίτευσης, ενώ η ηγεσία της χώρας παραδέχεται τη δυσκολία στην επικοινωνία μαζί του.

Φήμες για κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με το πρακτορείο της ιρανικής αντιπολίτευσης IranWire, το οποίο επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές κοντά στην κυβέρνηση του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ενδέχεται να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ακόμη και στο «νεκροκρέβατο».

BREAKING: There are reports Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei is in extremely critical condition and could pass away at any moment, two sources close to the Pezeshkian administration told IranWire. Another source close to Pezeshkian’s cabinet stated that his physical… pic.twitter.com/FdqKwAywHo — Global War Monitor (@GWarMonitor) August 7, 2026

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στα ανώτατα κλιμάκια του καθεστώτος κυκλοφορούν ευρέως πληροφορίες πως ο ανώτατος ηγέτης «θα μπορούσε να πεθάνει ανά πάσα στιγμή», με μία από τις πηγές να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν θα μας εξέπληττε αν ακούγαμε σύντομα νέα ότι ”μαρτύρησε”».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηγετικά του καθήκοντα, ενώ δεν έχει μεταδοθεί κανένα ηχητικό ντοκουμέντο ομιλιών του, παρά μόνο γραπτές δηλώσεις που του αποδίδονται από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά -και πιθανώς παραμορφώθηκε- κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα και προκάτοχό του, Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε, παραμένει κρυμμένος και επικοινωνεί με τα ανώτερα στελέχη του καθεστώτος αποκλειστικά μέσω μιας αλυσίδας μεσαζόντων, προκειμένου να μην στοχοποιηθεί.

Η «σκοτεινή» συνάντηση στο αυτοκίνητο με τον Πεζεσκιάν

Τις δυσκολίες στην επαφή με τον ανώτατο ηγέτη επιβεβαίωσε δημόσια και ο ίδιος ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ανέφερε ότι η αλληλεπίδραση μαζί του είναι αυτή τη στιγμή «πολύ δύσκολη», ενώ σημειώνεται πως από τις επιθέσεις και μετά δεν έχει συναντήσει κανένα μέλος του ιρανικού Υπουργικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, πρόσφατο δημοσίευμα του Iran International περιγράφει ένα αινιγματικό περιστατικό σχετικά με τη μοναδική επαφή που φέρεται να είχε ο Ιρανός Πρόεδρος με τον νέο ηγέτη. Περιγράφει σε ρεπορτάζ του, που έκανε τον γύρο του κόσμου ότι ο Πεζεσκιάν μεταφέρθηκε από τη φρουρά του σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη και επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα ενός άλλου οχήματος, με φιμέ τζάμια.

Στο εσωτερικό του οχήματος βρισκόταν ένα πρόσωπο που του παρουσιάστηκε ως ο νέος ανώτατος ηγέτης. Ο χώρος ήταν τόσο σκοτεινός που οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι άνδρες ασφαλείας απαγόρευσαν ακόμα και τη χειραψία.

Η σύντομη συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά, με τον Πεζεσκιάν να ακούει μόνο τη φωνή του συνομιλητή του. Σύμφωνα με πηγές, μετά το τετ-α-τετ ο Ιρανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε αμφιβολίες για το αν το πρόσωπο στο σκοτεινό αυτοκίνητο ήταν πράγματι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.