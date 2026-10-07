Η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες ασιατικές αγορές περνάει πλέον σε νέα φάση, με τις Βρυξέλλες να δείχνουν έμπρακτα τη διάθεσή τους για στενότερη συνεργασία. Μια από τις πιο κομβικές επαφές διεξάγεται αυτές τις μέρες στην ινδική πρωτεύουσα, όπου τα ζητήματα των υποδομών και των ταξιδιών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Η ευρωπαϊκή διπλωματία έχει ξεκάθαρο στόχο να ανοίξει νέους, βιώσιμους δρόμους σε κλάδους που επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Την αποστολή να εμβαθύνει αυτές τις σχέσεις ανέλαβε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Έχοντας το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί. Σύμφωνα με την ενημέρωση που παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παρουσία του εκεί αποσκοπεί στην ουσιαστική προώθηση των κοινών ευρωϊνδικών συμφερόντων. Ουσιαστικά, η Ένωση επιδιώκει να εγκαθιδρύσει ένα πιο σταθερό και λειτουργικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης, δίνοντας τεράστια έμφαση στα δίκτυα των μετακινήσεων και την περαιτέρω τόνωση της τουριστικής κίνησης μεταξύ των δύο ηπείρων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ινδία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ και διαθέτει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο και ότι το κοινό ολοκληρωμένο στρατηγικό θεματολόγιο, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ινδίας, προέβλεπε την καθιέρωση τακτικού διαλόγου για τις αερομεταφορές, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία στην αγορά, να επεκταθεί η άμεση συνδεσιμότητα και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του τομέα.

«Γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουν διαταράξει τις παγκόσμιες ροές κυκλοφορίας και έχουν αναδείξει ακόμη περισσότερο την αξία της άμεσης συνδεσιμότητας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, αλλά και τη σημασία της καθαρής μετάβασης στον τομέα των μεταφορών», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Χθες, ο επίτροπος Τζιτζικώστας και ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, Κιντζαραπού Ραμόχαν Ναϊντού, «μετέτρεψαν τις πολιτικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες δράσεις, κηρύσσοντας την έναρξη του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ινδίας για την αεροπορία».

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ινδίας, ο διάλογος προωθεί κοινούς στόχους για τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα στον τομέα των αερομεταφορών. Συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία ΕΕ-Ινδίας, π.χ. στα βιώσιμα καύσιμα αεροσκαφών, αλλά και την εταιρική σχέση για την ασφάλεια της αεροπορίας μεταξύ του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας.

Η επίσκεψη του Επιτρόπου Τζιτζικώστα στην Ινδία περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις για τους σιδηροδρόμους, τις θαλάσσιες μεταφορές, και τον τουρισμό.

Μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Τουρισμού Γκατζέντρα, Σινγκ Σεκαβάτ, για να συζητήσει θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και με τον υπουργό Λιμένων, Ναυτιλίας και Πλωτών Μεταφορών, Χορμπανάντο Χουνουάλ, σχετικά με τη θαλάσσια συνεργασία ΕΕ-Ινδίας, τους πράσινους θαλάσσιους διαδρόμους και τα βιώσιμα ναυτιλιακά καύσιμα.