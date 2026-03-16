Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν αναμένεται να αναχωρήσει από τη Μαλαισία το βράδυ της Δευτέρας, 16 Μαρτίου, αφού οι περισσότερες από τις επτά παίκτριες που προκάλεσαν διπλωματική αναταραχή ζητώντας άσυλο στην Αυστραλία, αναθεώρησαν την απόφασή τους και επανεντάχθηκαν στην ομάδα, που βρίσκεται τώρα στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ο γενικός γραμματέας της Ασιατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFC), Windsor John, δήλωσε στο Associated Press ότι η αναχώρηση της ομάδας έχει κανονιστεί από την ιρανική πρεσβεία. Είπε ότι η AFC, η οποία υποστηρίζει την ιρανική ομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, έχει ενημερωθεί ότι θα πετάξουν προς το Ομάν, αλλά ότι αυτός δεν είναι ο τελικός προορισμός τους. Δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει τα πλήρη ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Όταν ρωτήθηκε αν η ομοσπονδία είναι σίγουρη ότι οι γυναίκες θα είναι ασφαλείς όταν επιστρέψουν στο Ιράν, ο Windsor είπε ότι τόσο η AFC, όσο και η FIFA, θα τις ελέγχουν τακτικά σε συνεργασία με την ιρανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, «καθώς είναι και δικά μας κορίτσια».

Η ομάδα πέταξε από το Σίδνεϊ στην Κουάλα Λουμπούρ στις 10 Μαρτίου, αφού αποκλείστηκε από το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών στην Αυστραλία, αφήνοντας αρχικά πίσω έξι παίκτριες και ένα μέλος του υποστηρικτικού προσωπικού, που είχαν δεχτεί βίζες προστασίας.

Τέσσερις παίκτριες και το μέλος του προσωπικού έχουν από τότε επανενταχθεί στην ομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, με τις τελευταίες να φτάνουν σήμερα. Δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις για την αλλαγή στάσης. Η ιρανική διασπορά στην Αυστραλία αποδίδει την αλλαγή στην πίεση από την Τεχεράνη.

Ο Windsor δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομοσπονδία του δεν είχε λάβει καμία άμεση καταγγελία από παίκτριες σχετικά με την επιστροφή τους στην πατρίδα, παρά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι οι οικογένειές τους στο Ιράν ενδέχεται να υποστούν αντίποινα λόγω του γεγονότος ότι η ομάδα δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο πριν από τον εναρκτήριο αγώνα.

Δύο μέλη της ομάδας παραμένουν στην Αυστραλία.

Ο Αυστραλός αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης, Ματ Θίσλεθγουεϊτ, περιγράφει τη δύσκολη θέση των γυναικών στην Αυστραλία ως «πολύ περίπλοκη κατάσταση». «Πρόκειται για βαθιά προσωπικές αποφάσεις και η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις όσων επέλεξαν να επιστρέψουν. Και συνεχίζουμε να προσφέρουμε υποστήριξη στις δύο που παραμένουν», λέει ο ίδιος.

Όσες παρέμειναν στην Αυστραλία έχουν μεταφερθεί σε μια μυστική, ασφαλή τοποθεσία και λαμβάνουν βοήθεια από την κυβέρνηση και την ιρανική διασπορά, προσθέτει ο κ. Θίσλεθγουεϊτ.