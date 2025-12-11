Η νικήτρια και κάτοχος πλέον του Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, έκανε δημόσια εμφάνιση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Όσλο, την πρώτη έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο.

Η Μαρία Ματσάδο έφθασε τη νύχτα στο Grand Hotel και χαιρέτισε μερικές δεκάδες υποστηρικτές της που είχαν συγκεντρωθεί και φώναζαν «Libertad!» (ελευθερία), στον δρόμο. Σήμερα μάλιστα, προγραμματίζει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Όσλο στις 11:15 (ώρα Ελλάδας).

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θεωρείται το «μαύρο πρόβατο» για την κυβέρνηση Μαδούρο, ενώ επικρίνεται από κάποιους για την ιδεολογική εγγύτητα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο άλλωστε και αφιέρωσε το Νόμπελ της. Ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε χθες την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Το Καράκας κατήγγειλε «εγκληματική» ενέργεια και «διεθνή πειρατεία».