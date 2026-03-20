Ένα Boeing 737 της Alaska Airlines παραλίγο να συγκρουστεί με ένα Boeing 777 της FedEx στο αεροδρόμιο Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ την Τρίτη (17/3), σύμφωνα με το NTSB (Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών).

Ειδικότερα, το αεροσκάφος της Alaska «πέταξε πάνω» από το αεροσκάφος της FedEx ενώ και τα δύο αεροσκάφη προσπαθούσαν να προσγειωθούν σε διασταυρούμενους διαδρόμους, ανέφερε το NTSB σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ανακοινώνοντας ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό «στενής προσγείωσης». Όπως επισημαίνεται, και τα δύο αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Τι συνέβη

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε δώσει εντολή στο πλήρωμα της Alaska Airlines να εκτελέσει «κύκλο γύρου» επειδή η πτήση της FedEx είχε λάβει άδεια για τελική προσέγγιση σε έναν διασταυρούμενο διάδρομο.

Οι «κύκλοι γύρου» δεν είναι ασυνήθιστοι και συμβαίνουν για πολλούς λόγους, όπως εάν ο διάδρομος καταλαμβάνεται από άλλο αεροπλάνο ή εάν το αεροσκάφος δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με τον διάδρομο. Κατά τη διάρκεια ενός «κύκλου γύρου», το πλήρωμα πτήσης εγκαταλείπει την προσπάθεια προσγείωσης, συνήθως ανεβαίνοντας σε μεγαλύτερο υψόμετρο και ακολουθώντας διαφορετική πορεία πτήσης μέχρι ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας να δώσει εντολή στο πλήρωμα να επιχειρήσει ξανά προσγείωση.

Τι ανακοίνωσε η Alaska Airlines

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη (19/3), η Alaska Airlines δήλωσε ότι η πτήση 294 έλαβε άδεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. «Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας εξέδωσε εντολή go-around στο αεροσκάφος μας, για τον οποίο οι πιλότοι μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι», συνεχίζει η δήλωση της Alaska. «Γνωρίζουμε ότι η FAA και η NTSB διεξάγουν έρευνα και τυχόν περαιτέρω πληροφορίες θα προέλθουν από αυτές τις υπηρεσίες», σημειώνεται.

Τι ανακοίνωσε η Fedex

Η FedEx ανέφερε σε δική της δήλωση ότι «ακολουθώντας τις οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το πλήρωμα πτήσης της πτήσης 721 της FedEx προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς απρόοπτα».

Η πτήση της Alaska έφτανε στο Νιου Τζέρσεϊ από το Πόρτλαντ. Το αεροπλάνο της FedEx έφτανε από το Μέμφις του Τενεσί. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8:15 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Δείτε βίντεο – γράφημα από το Flight Radar

Με πληροφορίες από Reuters, seattletimes