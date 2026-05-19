Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στο Πεκίνο το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) για την προγραμματισμένη κρατική επίσκεψή του στην Κίνα.

Η επίσημη αυτή έλευση του επικεφαλής του Κρεμλίνου και η επικείμενη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ έρχονται με σαφή στόχο την προβολή μιας εικόνας ακλόνητων συμμαχικών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η διμερής αυτή κινητικότητα αποκτά ιδιαίτερο γεωπολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται μόλις λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην κινεζική πρωτεύουσα, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονο διπλωματικό ανταγωνισμό ανάμεσα στους κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες.

Το προεδρικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Βλαντιμίρ Πούτιν προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου λίγο μετά τις 23:15 το βράδυ τοπική ώρα, όπου τον Ρώσο ηγέτη υποδέχθηκε επίσημη αντιπροσωπεία στρατιωτικών και διπλωματικών αξιωματούχων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών θα βρεθούν οι τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης και ενίσχυσης της διμερούς στρατηγικής σύμπραξης σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις τόσο από τη ρωσική προεδρία όσο και από το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν αναλυτικά απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, την οικονομική και αμυντική συνεργασία, καθώς και για τα μεγάλα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν την παγκόσμια ισορροπία.