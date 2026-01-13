Στο πλευρό των απεργών νοσηλευτριών και νοσηλευτών στάθηκε από την πρώτη στιγμή, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, καθώς σχεδόν 15.000 εργαζόμενοι στην υγεία προχώρησαν σε μαζική απεργία, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της πόλης, διεκδικώντας ασφαλή στελέχωση, ουσιαστικά υγειονομικά οφέλη και μέτρα προστασίας από τη βία στους χώρους εργασίας.

Η απεργία ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) μετά από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για νέα συλλογική σύμβαση, που αφορά τρία από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομειακά συστήματα της πόλης: Mount Sinai, Montefiore και NewYork-Presbyterian. Οι νοσηλευτές καταγγέλλουν χρόνια υποστελέχωση, απειλές περικοπής των ασφαλιστικών τους παροχών και απόπειρες υπονόμευσης των δεσμευτικών κανόνων ασφαλούς λόγου νοσηλευτή-ασθενούς που θεσπίστηκαν μετά την πανδημία.

BREAKING: @nynurses announces the “largest nurse strike in New York City history,” with 15,000 nurses walking out this morning at 10 Montefiore, New York-Presbyterian and Mount Sinai facilities. Strike lines to start at 6 a.m. pic.twitter.com/00cYBGw8w4 — Maya Kaufman (@mayakauf) January 12, 2026

Σαφές μήνυμα προς τις διοικήσεις των νοσοκομείων απέστειλε ο Μαμντάνι: «Κανένας Νεοϋορκέζος δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την πρόσβαση στην περίθαλψη και κανένας νοσηλευτής δεν πρέπει να καλείται να αποδεχτεί λιγότερη αξιοπρέπεια για σωτήριο έργο. Οι νοσηλευτές κράτησαν αυτή την πόλη όρθια στις πιο σκοτεινές στιγμές της. Η αξία τους δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Τόνισε μάλιστα ότι η σύγκρουση δεν αφορά μόνο μισθούς και παροχές, αλλά το ποιος ωφελείται από ένα σύστημα υγείας που παράγει εκατοντάδες εκατομμύρια σε πλεονάσματα.

Η Ένωση Νοσηλευτών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης κατηγορεί τις διοικήσεις των νοσοκομείων, ότι επιχειρούν να αποδυναμώσουν τις δεσμεύσεις για ασφαλή στελέχωση, παρά το γεγονός, ότι τα ίδια ιδρύματα εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία. Σύμφωνα με στοιχεία της ProPublica, το NewYork-Presbyterian κατέγραψε καθαρά έσοδα άνω των 540 εκατ. δολαρίων το 2024, το Montefiore σχεδόν 289 εκατ. και το Mount Sinai πάνω από 110 εκατ. δολάρια.

Κεντρικό αίτημα των απεργών αποτελεί και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, μετά από μια σειρά βίαιων περιστατικών, μεταξύ των οποίων ένοπλη επίθεση σε νοσοκομείο Mount Sinai και θανατηφόρο πυροβολισμό σε μονάδα του NewYork-Presbyterian στο Μπρούκλιν. Οι νοσηλευτές ζητούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως ελεγχόμενες εισόδους και ανιχνευτές μετάλλων, καταγγέλλοντας αδιαφορία της διοίκησης.

🩺 Largest nursing strike in NYC history begins as 15,000 nurses walk out of hospitals https://t.co/nPvoz7X5Xz 🎤 @amandatalex reports 📸 Amanda Alexandre pic.twitter.com/5fhdjWimGl — 1010 WINS on 92.3 FM (@1010WINS) January 12, 2026

Η χρονική συγκυρία ενισχύει τη διαπραγματευτική τους ισχύ. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται εν μέσω μιας από τις σοβαρότερες περιόδους γρίπης των τελευταίων ετών, με τις ανάγκες στα επείγοντα να παραμένουν αυξημένες, γεγονός που αναδεικνύει, σύμφωνα με ειδικούς, πόσο κρίσιμη είναι η παρουσία επαρκούς και ξεκούραστου νοσηλευτικού προσωπικού.

Η απεργία αποτελεί ταυτόχρονα σοβαρή πολιτική δοκιμασία. Η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ, ενόψει επανεκλογής, κάλεσε σε συμφωνία που θα προστατεύει τους ασθενείς και θα αναγνωρίζει τον ρόλο των νοσηλευτών, χωρίς όμως να πάρει σαφή θέση υπέρ των αιτημάτων τους. Αντίθετα, η ανοιχτή στήριξη του Μαμντάνι εδραιώνει το φιλεργατικό στίγμα της νέας δημοτικής Αρχής και αυξάνει την πίεση προς τα νοσοκομεία και την πολιτειακή ηγεσία.

15,000 NYC nurses are on the picket lines today, Jan. 12! 🏥 They aren’t just walking off the job—they’re walking FOR patient safety. 🗽 Management has refused to settle contracts that include: ✅ Enforceable Safe Staffing Ratios (So one nurse isn’t doing the work of three or pic.twitter.com/XYF0ztmq81 — Amie Archibald-Varley (@AmieVarley) January 12, 2026



Οι νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν και αρκετούς πολίτες στο πλευρό τους, δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν «όσο χρειαστεί», μετατρέποντας την απεργία σε σύγκρουση για το μέλλον της δημόσιας υγείας και της εργασίας, στη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.