Στο πλευρό του Πάπα τάχθηκε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σε μία παρέμβαση με έντονο θρησκευτικό και πολιτικό συμβολισμό.

Την ίδια στιγμή καταδίκασε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα ο Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι «η βεβήλωση του Ιησού, του προφήτη της ειρήνης και της αδελφοσύνης, δεν είναι αποδεκτή από κανέναν ελεύθερο άνθρωπο», προσθέτοντας ότι εκφράζει την καταδίκη του «εκ μέρους του μεγάλου έθνους του Ιράν» προς τις σχετικές δηλώσεις που αποδίδει στον Τραμπ.

Παράλληλα, εξέφρασε στήριξη προς τον Πάπα, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν είναι αποδεκτές.