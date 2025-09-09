Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έκανε χθες Δευτέρα επίσκεψη που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων στο Πουέρτο Ρίκο, όπου η Ουάσινγκτον ανέπτυξε επιπρόσθετα στρατιωτικά μέσα στο πλαίσιο αυτών που αποκαλεί επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών μέσω Καραϊβικής.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου μετέβη ακόμη σε ένα από τα πολεμικά πλοία – το αποβατικό USS Iwo Jima – που αναπτύχθηκε πρόσφατα στην περιοχή, πιστοποιεί βίντεο που μεταφορτώθηκε στο X από τις υπηρεσίες του στο υπουργείο Άμυνας.

Στο σύντομο βίντεο εικονίζεται ο υπουργός, με στρατιωτική περιβολή, να απευθύνεται στους επιβαίνοντες λέγοντάς τους πως συνεισφέρουν να «σταματήσει η δηλητηρίαση του αμερικανικού λαού» με ναρκωτικά.

Ο υπουργός Χέγκσεθ, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, τον πτέραρχο Νταν Κέιν, έγινε δεκτός στο νησί της Καραϊβικής, περιοχή των ΗΠΑ με ειδικό καθεστώς, από την κυβερνήτρια Τζένιφερ Γκονσάλες Κολόν, που ανακοίνωσε την επίσκεψη μέσω X.

Η Γκονσάλες Κολόν ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του για «την αναγνώριση της στρατηγικής αξίας του Πουέρτο Ρίκο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και τον αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών στην περιοχή μας, των οποίων ηγείται ο ναρκωδικτάτορας Νικολάς Μαδούρο».

Ο πρόεδρος της αριστεράς στη Βενεζουέλα Μαδούρο, που επανεξελέγη το καλοκαίρι το 2024 με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει νοθεία και την Ουάσινγκτον να μην αναγνωρίζει τη νίκη του, κατηγορείται από την κυβέρνηση Τραμπ πως είναι ηγέτης καρτέλ των ναρκωτικών. Η Ουάσινγκτον υπόσχεται αμοιβή 50 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Ο Νικολάς Μαδούρο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Δύο ανιψιοί της συζύγου του έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε δίκη για διακίνηση κοκαΐνης.

Η πρόσφατη ανάπτυξη από τις ΗΠΑ πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, κίνηση που ο Μαδούρο χαρακτηρίζει απειλή για τη χώρα του, καθώς και η ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών στο Πουέρτο Ρίκο, πάντα στο όνομα της διακίνησης ναρκωτικών, σηματοδοτεί το λιγότερο αλλαγή δόγματος από την κυβέρνηση Τραμπ, που μέχρι τώρα περιοριζόταν σε αστυνομική δράση στην περιοχή.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω την περασμένη εβδομάδα, όταν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε ναρκωτικά και είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως σκοτώθηκαν 11 «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν σε αυτό. Το Καράκας έκανε λόγο για «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η δράση αυτής της φύσης εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστεί.