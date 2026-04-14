Ανοιχτό φαίνεται να είναι το ενδεχόμενο για νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, πριν από τη λήξη της εκεχειρίας, καθώς τόσο Αμερικανοί, όσο και Ιρανοί αξιωματούχοι αφήνουν να διαρρεύσει ότι οι επαφές βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή, όπως μεταδίδουν αμερικανικά και ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης.

Πιθανή ημερομηνία η Πέμπτη – Ποιες οι πιθανές τοποθεσίες συνάντησης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, με πιθανότερη ημερομηνία την Πέμπτη (16/4).

Ως πιθανοί τόποι διεξαγωγής του δεύτερου γύρου συνομιλιών αναφέρονται τόσο το Ισλαμαμπάντ όσο και η Γενεύη. Το CNN επισημαίνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της ιρανικής πλευράς, με στόχο να οργανωθεί μια δεύτερη συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Όπως αναφέρεται, εξετάζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες και εναλλακτικές τοποθεσίες, ώστε, αν δοθεί το πολιτικό «πράσινο φως», η συνάντηση να πραγματοποιηθεί άμεσα.

Την ίδια ώρα, έντονη κινητικότητα καταγράφεται και στο μέτωπο των διαμεσολαβητών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Αίγυπτος, Πακιστάν και Τουρκία φέρονται να κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς, επιχειρώντας να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

Το ισραηλινό Channel 24 μεταδίδει ότι ο δεύτερος γύρος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αυξημένων προσδοκιών που διαμορφώνεται διεθνώς.

Οι δηλώσεις Βανς για την πρόοδο στις συνομιλίες

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, τονίζοντας πως οι επαφές κινούνται σε θετική κατεύθυνση και ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης μέσω της διπλωματικής οδού.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών, επισήμανε ότι πλέον η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην Τεχεράνη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν».

Το παρασκήνιο για τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Λεπτομέρειες για τον πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ αποκάλυψε νωρίτερα και το πρακτορείο Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συνομιλίες ανάμεσα στους αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ολοκληρώθηκαν χωρίς να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος, αλλά 11 πηγές που είναι ενήμερες για τις διαπραγματεύσεις ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός.