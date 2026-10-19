Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών μετέβη το βράδυ της Κυριακής στο Ριάντ, ενόψει της περιοδείας του Εμανουέλ Μακρόν στον Κόλπο, για να επιβεβαιώσει τη στήριξη του Παρισιού στη Σαουδική Αραβία, κυρίως στην προστασία των πετρελαϊκών της εγκαταστάσεων, ανακοίνωσε το Κε ντ’ Ορσέ.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα έχει συνομιλίες με τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπεν Φαρχάν. “Θα επιβεβαιώσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι, καθώς και τη στήριξή της στην υπεράσπιση του εδάφους της”, αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Οι δύο αξιωματούχοι θα συζητήσουν επίσης τη “στενή τους συνεργασία στις περιφερειακές κρίσεις”.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, στο Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου για να εξασφαλίσει προμήθειες σε “ντίζελ και πετρέλαιο” που ενδεχομένως να μειώσουν τις τιμές στην αντλία στη Γαλλία, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Ελιζέ.

Οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τον Κόλπο πλήττονται ιδιαίτερα λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τότε που άρχισε η κρίση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Φεβρουάριο, και η κρίση γύρω από το Στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ μεταξύ των δυνάμεων της Υεμένης και των φιλοϊρανών Χούθι.