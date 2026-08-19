Μια νέα νομοθετική ρύθμιση που εισηγήθηκε την Τρίτη, 18 Αυγούστου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για την εμπορική εκμετάλλευση και τη διάνοιξη οδικών δικτύων σε περίπου 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασικών εκτάσεων.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης είναι η κατάργηση της νομοθεσίας για την «προστασία των ζωνών χωρίς δρόμους». Το συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2001 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον, απαγόρευε ρητά κάθε είδους κατασκευαστική δραστηριότητα σε δημόσια δάση και λιβάδια που παρέμεναν αλώβητα από την ανθρώπινη παρέμβαση.

Σύμφωνα με την υπουργό Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, το υφιστάμενο καθεστώς περιορίζει τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, εμποδίζοντάς τες να προχωρήσουν σε αναγκαία έργα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της: «Σε όλη τη χώρα, έχουμε δει καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί – πολύ πυκνά δάση, εισβολές εντόμων και ασθένειες – να μεταμορφώνουν υγιή τοπία σε αληθινές πυριτιδαποθήκες». Συμπληρώνοντας το σκεπτικό της, η υπουργός πρόσθεσε: «Εδώ και πολύ καιρό, απαρχαιωμένοι περιορισμοί εμποδίζουν να εφαρμόζονται, σε εκατομμύρια στρέμματα δασών, μέθοδοι οι οποίες βελτιώνουν την υγεία των δασών και μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών».

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 95% και πλέον αυτών των ανέγγιχτων ζωνών εντοπίζεται σε δέκα αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Αλάσκα, η Αριζόνα, η Γιούτα και το Ουαϊόμινγκ. Εξαίρεση αποτελούν μόνο το Κολοράντο και το Άινταχο, όπου τα παρθένα δάση εξαιρούνται από την άρση των περιορισμών, καθώς προστατεύονται από ειδικές πολιτειακές νομοθεσίες.

Η ανακοίνωση του μέτρου προκάλεσε άμεσα θύελλα αντιδράσεων από οικολογικές οργανώσεις, με τη δικαστική διαμάχη να θεωρείται πλέον κάτι παραπάνω από βέβαιη. Η Ράντι Σπίβακ, εκπρόσωπος του Center for Biological Diversity (Κέντρο για τη Βιοποικιλότητα), εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ «πιέζει για να εφαρμοστεί η μεγαλύτερη εξολόθρευση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος σε δημόσιες εκτάσεις στην ιστορία των ΗΠΑ».

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση προειδοποιεί ότι η άρση της προστασίας θα επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στα τοπικά οικοσυστήματα. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα βόρεια Βραχώδη Όρη, όπου οι απάτητες εκτάσεις αποτελούν ζωτικό καταφύγιο για είδη όπως οι αρκούδες και οι λύγκες, αλλά και η περιοχή Τόγκας στην Αλάσκα. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο δάσος των ΗΠΑ, το οποίο φιλοξενεί αιωνόβια έλατα Σίτκα και υδάτινους πόρους που είναι καθοριστικοί για την επιβίωση των σολομών.

Επιπλέον, οι περιβαλλοντολόγοι αντικρούουν το επιχείρημα της κυβέρνησης περί πυροπροστασίας, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά σε οδικά δίκτυα. Σε αυτό συνηγορεί και μια φετινή έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Fire Ecology», η οποία κατέδειξε ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σχεδόν τετραπλάσιος σε περιοχές που απέχουν έως και 50 μέτρα από δρόμους.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η άνοδος της θερμοκρασίας και η παρατεταμένη ξηρασία μετατρέπουν τις δασικές πυρκαγιές σε ένα ολοένα και πιο συχνό και καταστροφικό φαινόμενο.