Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σπίτια που έχουν περάσει ποτέ από τη μεγάλη οθόνη, η περίφημη έπαυλη του Scarface, τίθεται προς πώληση με τιμή που φτάνει τα 237 εκατομμύρια δολάρια. Αν επιτευχθεί, το ποσό αυτό θα αποτελέσει νέο ρεκόρ για την κομητεία Miami-Dade.

Η ιστορία της ιδιοκτησίας ξεκινά το 2003, όταν ο επενδυτής John Devaney εντόπισε από αέρος, κατά τη διάρκεια πτήσης με ελικόπτερο πάνω από το Key Biscayne, ένα εντυπωσιακό ελικοδρόμιο μέσα στον κόλπο Biscayne. Ενθουσιασμένος από το θέαμα, προχώρησε άμεσα στην αγορά της παραθαλάσσιας κατοικίας έναντι 15 εκατ. δολαρίων, επενδύοντας επιπλέον άλλα 15 εκατ. για την απόκτηση γειτονικών εκτάσεων.

Το ακίνητο έχει σημαντική ιστορική αξία, καθώς το ελικοδρόμιο κατασκευάστηκε την εποχή της προεδρίας του Ρίτσαρντ Νίξον, όταν η περιοχή λειτουργούσε ως «χειμερινός Λευκός Οίκος». Εκεί φιλοξενούνταν ο ίδιος και η οικογένειά του, όπως και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Απόσπασμα της εμβληματικής ταινίας Scarface:

Η σημερινή έπαυλη χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τον πιλότο Roberto Striedinger, ο οποίος αργότερα καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών για το καρτέλ του Μεντεγίν. Το ακίνητο κατασχέθηκε από τις αμερικανικές Αρχές και άλλαξε αρκετούς ιδιοκτήτες, μέχρι να καταλήξει στον Devaney.

Στην ταινία, η έπαυλη εμφανίζεται ως κατοικία του χαρακτήρα Φρανκ Λόπεζ (Frank Lopez} και έγινε διάσημη για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της είναι ο γυάλινος ανελκυστήρας, που παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον αυθεντικό χαρακτήρα του σπιτιού, αποφεύγοντας εκτεταμένες ανακαινίσεις. Στο εσωτερικό σώζονται ακόμα έντονες χρωματικές λεπτομέρειες της εποχής, ενώ στον εξωτερικό χώρο ξεχωρίζει η πισίνα σε σχήμα πιάνου.

Η απόφαση πώλησης συνδέεται με την εκρηκτική άνοδο της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Μαϊάμι, το οποίο έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για δισεκατομμυριούχους. Μεταξύ αυτών, ο Μαρκ Ζούκενμπεργκ και ο Λάρυ Πέιτζ, έχουν ήδη επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στην περιοχή, ενισχύοντας τη δυναμική της αγοράς.