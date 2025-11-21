Ο Κροάτης ερευνητής-δημοσιογράφος Ντομαγκόι Μαργκέτιτς υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου, κατηγορώντας τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς για ανάμειξη σε δολοφονίες αμάχων που αποδίδονται σε ξένους «τουρίστες-ελεύθερους σκοπευτές» κατά την πολιορκία του Σαράγεβο στη δεκαετία του 1990.

Η υπόθεση, γνωστή ως «Sarajevo safari», αφορά ισχυρισμούς ότι ξένοι επισκέπτες πλήρωναν στρατιώτες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε υψώματα γύρω από την πόλη και να πυροβολούν πολίτες «για ευχαρίστηση». Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Σαράγεβο από βολές ελεύθερων σκοπευτών και βομβαρδισμούς στη διάρκεια της πολιορκίας.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον εντοπισμό Ιταλών υπηκόων που φέρονται να συμμετείχαν, με βάση υλικό που συγκέντρωσε ο Ιταλός συγγραφέας Ετζιο Γκαβατσένι και αναφορά της πρώην δημάρχου του Σαράγεβο Μπεναμίνα Κάριτς. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι ερευνητές, ομάδες ξένων επισκεπτών φέρονται να κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες πιστούς στον Ράντοβαν Κάρατζιτς, προκειμένου να πυροβολούν πολίτες από θέσεις γύρω από την πόλη. Η έρευνα επιχειρεί επίσης να εξακριβώσει δρομολόγια και συνοδεία μέσω Βελιγραδίου.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μαργκέτιτς δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, δείχνουν ότι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς —τότε νεαρός εθελοντής— είχε βρεθεί σε στρατιωτικό φυλάκιο από το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροβολούσαν αμάχους.

Ο δικηγόρος που υποστηρίζει την υπόθεση σημειώνει ότι το συγκεντρωμένο υλικό είναι επαρκώς τεκμηριωμένο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή διερεύνηση.

Ο Ετζιο Γκαβατσένι υποστήριξε ότι «πολλοί» Ιταλοί φέρονται να έχουν εμπλακεί και πρόσθεσε: «Δεν υπήρχαν πολιτικά ή θρησκευτικά κίνητρα. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι που πλήρωναν για να πυροβολήσουν αμάχους». Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς δεν έχει σχολιάσει τις νέες καταγγελίες, ωστόσο σε συνέντευξη το 2021 είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι πυροβόλησε ποτέ εναντίον της πόλης, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως πολιτική χειραγώγηση.