Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού τέθηκε την Κυριακή, 26 Ιουλίου, η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, καθώς αποτέλεσε στόχο νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης. Σύμφωνα με την κατεπείγουσα ενημέρωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, το Κίεβο βρέθηκε στο επίκεντρο μπαράζ πληγμάτων από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων, αλλεπάλληλες ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν αρκετές συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ζημιές και πυρκαγιές από τα συντρίμμια

Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, μέσα από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Telegram, προχώρησε σε μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά το χτύπημα.

Ειδικότερα, ο Κλίτσκο ανέφερε ότι θραύσματα και συντρίμμια κατέπεσαν πάνω σε πολυώροφα κτηριακά συγκροτήματα. Από τις προσκρούσεις προκλήθηκαν εστίες φωτιάς σε διάφορα σημεία.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές ή πληροφορίες για ανθρώπινες απώλειες.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν σε πλήρη εγρήγορση, επιχειρώντας στις πληγείσες περιοχές για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την εκτίμηση των υλικών ζημιών.