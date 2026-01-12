Συνεργασία με τις βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες καταλογίζει στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) σε σχετική ενημέρωσή της, σύμφωνα με τo TASS.

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών

Η SVR ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή της ότι οι Μυστικές Υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου, σύμφωνα με το TASS.

«Οι βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά αισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR, σύμφωνα με τo TASS. Το Γραφείο Τύπου τόνισε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «έχει βρει κοινό έδαφος με τις Αρχές των κρατών της Βαλτικής, σε μια προσπάθεια να σπείρει διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο Μόσχας, δελεάζοντας ιερείς και πιστούς να ενταχθούν σε μαριονέτικες θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί τεχνητά από την Κωνσταντινούπολη».

«Σχέδιο για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας στο Μαυροβούνιο»

Σύμφωνα πάντα με την SVR, ο κ. Βαρθολομαίος σκοπεύει να προχωρήσει και στην απόφαση να κάνει αυτοκέφαλη τη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, με σκοπό να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Η επιθετική φιλοδοξία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής», σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική ενημέρωση. «Η δολιότητά του επεκτείνεται σταδιακά στα εδάφη της Ανατολικής Ευρώπης», σημειώνει η SVR, για να προσθέσει ότι «Προκειμένου να εξαπολύσει επίθεση κατά της ‘ιδιαίτερα ανυποχώρητης’ Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, προτίθεται να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στη μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου».

«Στους εκκλησιαστικούς κύκλους επισημαίνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαμελίζει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας», τονίζεται, για να προστεθεί επίσης ότι «Και με τον τρόπο αυτό ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων, αλλά από μέσα είναι λύκοι αρπακτικοί (…). Από τους καρπούς τους θα τους αναγνωρίσετε”», καταλήγει η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών.

Χρόνια διαμάχη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναφορά αυτή έρχεται να προστεθεί στη χρόνια διαμάχη ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και στο Πατριαρχείο της Μόσχας, σχετικά και με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση η οποία εξόργισε τη Ρωσία.