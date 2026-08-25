Πληροφορίες από κύκλους που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τον Λευκό Οίκο, σχετικά με τη στάση του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ. Αφορμή αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, πρόσφατες δηλώσεις του για τα Υψίπεδα του Γκολάν, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Έντονη ενόχληση στην Ουάσινγκτον

Η υπερσυντηρητική δημοσιογράφος και influencer Λόρα Λούμερ, η οποία διατηρεί επαφές με πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ, υποστηρίζει ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για τις κινήσεις του Μπάρακ.

Όπως αναφέρει, πηγές τόσο από τον Λευκό Οίκο, όσο και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρέσβης έχει συμβάλει στην όξυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από τη θέση.

Ιδιαίτερη ενόχληση φέρεται να προκάλεσε η αναφορά του Μπάρακ στα Υψίπεδα του Γκολάν ως περιοχή που ιστορικά αναγνωρίζεται, βάσει διεθνών ψηφισμάτων, ως συριακό έδαφος. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή.

SCOOP: Tom Barrack @USAMBTurkiye, the Ambassador to Turkey has been called back to Washington DC this week for “consultations”. In State Department lingo, this is the term for having your ass handed to you by your boss @SecRubio. This comes after Barrack sparked an… https://t.co/DJa9SC2n98 — Laura Loomer (@LauraLoomer) August 25, 2026

Στο επίκεντρο και η Συρία

Οι πληροφορίες που επικαλείται η Λούμερ αποδίδουν στον Μπάρακ ακόμη έναν ρόλο στις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.

Πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρεται να τον θεωρούν «παράγοντα» που συνδέεται με το ισραηλινό πλήγμα σε στρατιωτική βάση στη βόρεια Συρία, όπου η Τουρκία επιχειρούσε να ενισχύσει την παρουσία της.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, στον Λευκό Οίκο θεωρούν ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τις ανησυχίες του Ισραήλ για τον ρόλο της Τουρκίας. Ως αποτέλεσμα, το Τελ Αβίβ φέρεται να επέλεξε να κινηθεί μονομερώς.

«Θέλουμε να φύγει»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μπάρακ φέρεται να κλήθηκε στην Ουάσινγκτον για διαβουλεύσεις. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πάντως, δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ότι υπήρξε τέτοια πρόσκληση.

Η Λούμερ υποστηρίζει ακόμη ότι αξιωματούχος του αμερικανικού ΥΠΕΞ εξέφρασε τόσο έντονη επιθυμία για την αποχώρησή του, ώστε αστειεύτηκε πως θα μπορούσαν ακόμη και να προσλάβουν μεταφορείς για να πακετάρουν τα προσωπικά του αντικείμενα.

Η ίδια σχολίασε με σκωπτικό τρόπο στο X ότι η κλήση του πρέσβη στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» αποτελεί, στη γλώσσα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ουσιαστικά μια αυστηρή επίπληξη από τον προϊστάμενό του, Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Οι σχέσεις με τον Τραμπ

Από την πλευρά του, ο αναλυτής του τηλεοπτικού σταθμού, ΣΚΑΪ, στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου σημείωσε ότι, παρά τις στενές σχέσεις του Μπάρακ με τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προστατευμένος από πιθανή περιθωριοποίηση. Όπως σχολίασε, δεν θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος του στενού κύκλου του Αμερικανού Προέδρου που θα βρεθεί στο περιθώριο.

Πάγωσε η συνεργασία με το Ισραήλ

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι το Ισραήλ διέκοψε την ανταλλαγή πληροφοριών με τον Αμερικανό απεσταλμένο. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε ότι ο Μπάρακ «ενεργεί με εχθρικό τρόπο».

Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για το μέλλον του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και για το κατά πόσο η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να του παρέχει την πολιτική στήριξή της.