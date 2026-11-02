Συναγερμός έχει σημάνει στον κλάδο του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου τροφίμων, μετά από αλλεπάλληλες ψηφιακές επιθέσεις που έθεσαν εκτός λειτουργίας τα συστήματα ψύξης σε δεκάδες σούπερ μάρκετ.

Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε μονάδες συντήρησης και κατάψυξης, αλλοιώνοντας τις παραμέτρους θερμοκρασίας. Υπήρξαν μάλιστα περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία ανέβηκε έως και 70 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ευπαθή προϊόντα.

Το χρονικό των περιστατικών σε Βέλγιο και Σουηδία

Στο Βέλγιο, η αλυσίδα Delhaize κατέγραψε δυσλειτουργίες σε περισσότερα από 40 καταστήματά της, καθώς οι θερμοκρασίες στους ψυκτικούς θαλάμους εκτοξεύτηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να διακοπεί η αλυσίδα ψύξης. Παρόμοια προβλήματα εντοπίστηκαν και σε 15 καταστήματα της Carrefour στη χώρα, με τη διοίκηση να χαρακτηρίζει το συμβάν ως εσωτερικό «πληροφοριακό επεισόδιο» (IT incident) και να διερευνά τα αίτια.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε στη Σουηδία, όπου καταστήματα των ομίλων ICA και Coop διαπίστωσαν ακραίες ρυθμίσεις θερμοκρασίας στους καταψύκτες τους. Υπεύθυνος υποκαταστήματος της ICA στη νότια Σουηδία ανέφερε πως οι ενδείξεις άγγιξαν ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταστρέφοντας πλήρως τα αποθέματα κατεψυγμένων ειδών.

Στοχευμένη παρέμβαση στην Ιρλανδία και έρευνες σε άλλες χώρες

Στην Ιρλανδία, η διοίκηση της αλυσίδας SuperValu (όμιλος Musgrave) επιβεβαίωσε ευθέως ότι 13 καταστήματά της δέχθηκαν στοχευμένη ψηφιακή επίθεση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η ευπάθεια εντοπίστηκε σε λογισμικό συγκεκριμένου τύπου ψυκτικού εξοπλισμού, αναγκάζοντας τα καταστήματα να αποσύρουν άμεσα όλα τα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα για την προστασία του κοινού.

Ανάλογες αναφορές για δυσλειτουργίες και παραβιάσεις εξετάζονται σε Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Εσθονία. Το μοτίβο των επιθέσεων θυμίζει έντονα προηγούμενο εκτεταμένο σαμποτάζ στη Γαλλία, όπου η παραβίαση δικτυωμένων ψυκτικών μονάδων σε εκατοντάδες σημεία πώλησης, οδήγησε όχι μόνο σε απώλεια τροφίμων, αλλά και σε εκδήλωση τοπικών πυρκαγιών.

Προκλήσεις ανθεκτικότητας και οδηγίες πολιτικής προστασίας

Τα περιστατικά αυτά φέρνουν στο προσκήνιο τα τρωτά σημεία των διασυνδεδεμένων βιομηχανικών υποδομών (IoT) στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, το κύμα των επιθέσεων συμπίπτει χρονικά με τις αυξανόμενες συστάσεις οργανισμών πολιτικής προστασίας παγκοσμίως, οι οποίοι καλούν τους πολίτες να διατηρούν βασικά αποθέματα τροφίμων και νερού για τουλάχιστον 72 ώρες, υπό τον φόβο υβριδικών απειλών, ακραίων καιρικών φαινομένων και γεωπολιτικής αστάθειας.