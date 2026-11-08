Οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης δήλωσαν το Σάββατο (7/11) ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ και στρατιωτικών και πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο βασίλειο, σε αντίποινα για τις φονικές αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας.

Το υεμενίτικο κίνημα, το οποίο μάχεται εναντίον του συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, στόχευσε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον πετρελαϊκό γίγαντα Aramco, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρία στο X.

Νωρίτερα το Σάββατο μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι ανακοίνωσαν τον θάνατο 22 ανθρώπων σε σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή της Σαναά, η οποία ελέγχεται από το φιλοϊρανικό κίνημα.

Μετά τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones των Χούθι εναντίον του σαουδαραβικού βασιλείου τον Οκτώβριο, οι μάχες φαίνεται να έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες στο έδαφος της Υεμένης.

«Ο αριθμός των θυμάτων της σφαγής που διέπραξε η πολεμική αεροπορία του σαουδαραβικού εχθρού της (…) έχει αυξηθεί σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, και ο αριθμός των τραυματιών σε 30», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Saba, απολογισμός που αναφέρθηκε επίσης από το τηλεοπτικό κανάλι Almasirah.