Έτοιμη να επέμβει είναι η Τουρκία στην περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Αϊντινλίκ, επισημαίνεται πως η αντίρρηση της Τουρκίας για την ηλεκτρική διασύνδεση δεν έχει αλλάξει, υπογραμμίζοντας πως έχει τεθεί ως όρος ο συντονισμός και η λήψη άδειας για παροχές, που βάσει της Άγκυρας εμπίπτουν στην δική της υφαλοκρηπίδα.

Πηγές ασφαλείας από την Τουρκία εξηγούν ότι δεν θα επιτραπεί καμία μονομερής δραστηριότητα και προειδοποιούν πως η Άγκυρα θα επέμβει άμεσα.

Η Αϊντινλίκ σημειώνει πως η Ελλάδα στηρίζεται από τη Γαλλία για την προώθηση του έργου και υπενθυμίζει πως το 2024 στην Κάσο, η Άγκυρα έδειξε ότι μπορούσε να αντιδράσει. Τότε, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό έστειλε πέντε πλοία απέναντι στο ιταλικό ερευνητικό (levoli Relume), πραγματοποιώντας πράγματι παρεμπόδιση.

«Δύο χρόνια αργότερα, ένα γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναλαμβάνει το ίδιο έργο», γράφει η εφημερίδα με την Τουρκία να στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι θα κινηθεί με τον ίδιο τρόπο αν συμβεί κάτι αντίστοιχο.

«Στο επίκεντρο της διαφωνίας δεν βρίσκεται τόσο το ίδιο το καλώδιο, όσο το ζήτημα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας: σε ποιας χώρας την περιοχή αρμοδιότητας πραγματοποιούνται οι έρευνες στον βυθό και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να διεξαχθούν. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι ένα τμήμα της διαδρομής του καλωδίου διέρχεται από τη δική της υφαλοκρηπίδα. Για τον λόγο αυτό ζητά να της γνωστοποιούνται εγγράφως οι συντεταγμένες των ερευνητικών δραστηριοτήτων και οι σχετικές εργασίες να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με την Άγκυρα», αναφέρει το δημοσίευμα της τούρκικης εφημερίδας.

«Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά»

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η διαδικασία πόντισης του καλωδίου προχωρά, τονίζοντας ότι αν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα κάνει τις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πρότζεκτ.

«Σκανδαλώδης απειλή από την Ελλάδα! Πώς ο Έλληνας υπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία με στρατιωτική απειλή;», ισχυρίζεται το CNN Turk.

«Ας πούμε ότι στην ελληνική πλευρά επικρατεί ανησυχία και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μίλησε πριν από λίγες ημέρες σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της ελληνικής Βουλής και αξιολόγησε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζεται να συνδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στον ελληνικό Τύπο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πίσω από κλειστές πόρτες:

“Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να μας εμποδίσει, τότε και εμείς θα απαντήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο”.

Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό; Απειλεί ο Έλληνας υπουργός την Τουρκία;

Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι Έλληνες βουλευτές έθεσαν και οι ίδιοι αυτό το ερώτημα κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης.

Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Είπε όμως το εξής:

“Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα εμποδίσει το έργο μας. Διότι δεν πρόκειται μόνο για ένα ελληνικό έργο, αλλά για ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και η Γαλλία. H Aθήνα παίζει με τη φωτιά», αναφέρεται στο CNN Turk.

Αναμένεται εντός των επόμενων 24ωρων η έκβαση NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο

Η Κύπρος προχώρησε στην έκδοση NAVTEX για τις έρευνες σχετικά με την πόντιση του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου EMC ενώ αναμένεται η έκδοση της NAVTEX και από την Ελλάδα για ην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση.

Το πλοίο «KOBI RUEGG», σύμφωνα με την κυπριακή NAVTEX, προχώρησε σε γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, το αίτημα αδειοδότησης που κατέθεσε πριν από λίγες ημέρες το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» στον Γιώργο Γεραπετρίτη και το υπουργείο Εξωτερικών, εξετάζεται από τα συναρμόδια υπουργεία και την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσης, με σκοπό να δοθεί το «πράσινο φως» για την έκδοση της NAVTEX.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης θα υποβληθεί σχετικό αίτημα στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού. Η ελληνική NAVTEX θα έχει άμεση ισχύ, επιτρέποντας στο πλοίο της Γαλλίας, το οποίο παραμένει στο Ηράκλειο να αποπλεύσει χωρίς καθυστέρηση.