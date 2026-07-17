Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή (16-17/7), ο στρατός του Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχεται «επιθέσεις εχθρικών πυραύλων και drones», αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, για ακόμη μία νύχτα, οι σειρήνες της αντιαεροπορικής άμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν, υπό τη σκιά των αδιάκοπων βομβαρδισμών που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η αντίδραση και οι ανακοινώσεις των κρατών

Μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο «X» (πρώην Twitter), το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Κουβέιτ ανέφερε ότι τα εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι πύραυλοι «αντιμετωπίζονται».

Παράλληλα, έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες, διευκρινίζοντας πως τυχόν ήχοι εκρήξεων θα προέρχονται αποκλειστικά από τις επιτυχείς αναχαιτίσεις των συστημάτων αεράμυνας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν επιβεβαίωσε επίσημα την ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού.

Τα ιρανικά αντίποινα στη βάση Σακίρ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της χώρας, το Ιράν έθεσε στο στόχαστρο τη στρατιωτική αεροπορική βάση Σακίρ στο Μπαχρέιν. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις φιλοξενούν αμερικανικά ελικόπτερα, καθώς και αναγνωριστικά αεροσκάφη τύπου P8.

Όπως επισημαίνεται, το χτύπημα αυτό αποτελεί ευθεία απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που προηγήθηκαν εναντίον μεταφορικών «υποδομών» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.