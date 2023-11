Η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δραματική στα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου δυο νεογνά γεννημένα πρόωρα που βρίσκονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας πέθαναν πρόωρα χθες Σάββατο, εξαιτίας της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, εν μέσω σφοδρών μαχών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μαχητές της Χαμάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Al Jazeera publishes footage from Shifa Hospital to show how bad the situation is at the hospital. pic.twitter.com/ebwn4lmvp6

⚠️⚠️TRIGGER WARNING ⚠️⚠️

⚠️⚠️مشهد حسااس⚠️⚠️

When Israel bombed the maternity ward in the hospital, this is Gaza🚨🚨

#AlShifa_Hospital #مستشفى_الشفاء

———————————————

Please help them, Post it to show the truth

———————————————#GazaHolocaust #Gaza_Geniocide… pic.twitter.com/up9aTOMOT7

— أحداث العرب 🚨 (@ArabsEvent) November 12, 2023