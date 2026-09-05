Σε τροχιά νέας διπλωματικής αντιπαράθεσης εισέρχονται Αργεντινή και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το Μπουένος Άιρες ξεκινά επίσημη έρευνα σε βάρος 45 φυσικών και νομικών προσώπων για εμπλοκή σε σχέδια εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα νησιά Μαλβίνες.

Η κίνηση αυτή της προεδρίας της Αργεντινής ακολουθεί τις αυστηρές προειδοποιήσεις του Προέδρου Χαβιέρ Μιλέι για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε πετρελαϊκές δραστηριότητες στην περιοχή, την οποία η χώρα του διεκδικεί ιστορικά.

Αν και η επίσημη ανακοίνωση δεν ονοματίζει τους στόχους της έρευνας, πληροφορίες από τον εγχώριο Τύπο αναφέρουν ότι η λίστα περιλαμβάνει εταιρείες από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία, την Ολλανδία και το Ισραήλ.

Το πολιτικό κλίμα ενισχύεται και από την πρόσφατη τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της ουδέτερης στάσης της Ουάσινγκτον υπέρ της Αργεντινής.

Από την πλευρά του, το Λονδίνο αντέδρασε άμεσα, ξεκαθαρίζοντας ότι η βρετανική κυριαρχία στα νησιά είναι ακλόνητη και ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη βούληση των κατοίκων τους.