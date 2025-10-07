Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»