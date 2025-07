Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής, 11 Ιουλίου, στο Τέξας, την Πολιτεία που βυθίστηκε στο πένθος μετά τις πλημμύρες που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 120 ανθρώπους, τη στιγμή που οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές επικρίνονται δριμύτατα για τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν στην καταστροφή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια, πραγματοποιούν επίσκεψη λίγων ωρών, ακριβώς μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες και ενώ περισσότεροι από 170 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στις 4 Ιουλίου, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας, το κεντρικό Τέξας χτυπήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες, αιφνιδιάζοντας πολλούς κατοίκους στον ύπνο τους. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 120 ανθρώπων. Η κομητεία Κερ ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο, με 96 θανάτους – τα 36 από τα θύματα ήταν παιδιά.

BREAKING: Trump and First Lady thank local firefighters for their heroic efforts during the catastrophic flooding in Texas pic.twitter.com/W6jtrgUEmS

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 11, 2025