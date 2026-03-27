Στο Βερολίνο αναμένεται την Κυριακή ο ισλαμιστής ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, ενόψει των συναντήσεών του τη Δευτέρα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς έχουν προαναγγελθεί διαδηλώσεις στην πόλη.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική επίσκεψη είχε προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο ακυρώθηκε λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Συρία.

Στο Βερολίνο διαμένουν περίπου 60.000 πολίτες συριακής καταγωγής, γεγονός που εντείνει την ευαισθησία γύρω από την παρουσία του.

Για την Κυριακή και τη Δευτέρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, τα οποία περιλαμβάνουν οδοφράγματα, ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών και χρήση σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών, κυρίως στην περιοχή του ξενοδοχείου όπου θα διαμείνει ο Σύρος ηγέτης, αλλά και γύρω από την καγκελαρία.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν η ανοικοδόμηση της Συρίας και η επιστροφή προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία τα προηγούμενα χρόνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη γερμανική πλευρά καταγράφεται για την απέλαση Σύρων υπηκόων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ή θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2025, το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε σε συμφωνία με τη Δαμασκό για τη διευκόλυνση των τακτικών απελάσεων.