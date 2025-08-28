Η ισραηλινή αεροπορία επιτέθηκε σε στόχους των Χούθι στη Σαναά, την Πέμπτη (28/8), καθώς ο ηγέτης τους, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, εκφωνούσε ομιλία που μεταδιδόταν σε εθνικό επίπεδο.

Το Sky News ανέφερε ότι οι στόχοι στη Σαναά περιλάμβαναν μια προεδρική τοποθεσία και ένα κεντρικό στρατιωτικό στρατόπεδο των Χούθι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή σε στρατιωτικό στόχο των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στην περιοχή Σαναά της Υεμένης, μετά από δύο αναχαιτίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία νωρίτερα.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ και ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, παρακολούθησαν την επίθεση από το αρχηγείο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να παρακολουθεί από ένα ασφαλές «κόκκινο τηλέφωνο».

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαίωσε ότι έπληξε στόχους στη Σαναά, που σχετίζονται με την κυριαρχία και τη διακυβέρνηση των Χούθι.

Ωστόσο, τα αραβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σημειώθηκαν περίπου 10 επιθέσεις εντός της Σαναά.

«Όπως προειδοποιήσαμε τους Χούθι στην Υεμένη, μετά την πληγή του σκότους έρχεται η πληγή των πρωτοτόκων. Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του Ισραήλ, το χέρι αυτό θα κοπεί», απείλησε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, μια αναφορά στις 10 βιβλικές πληγές. Το σχόλιο φαίνεται να επιβεβαιώνει σχόλια σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης που αποδίδονται σε ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο ότι οι επιθέσεις στοχεύουν ανώτερους αξιωματούχους των Χούθι.

«Αξιωματούχοι των Χούθι δέχτηκαν επίθεση σε διάφορους στόχους σε απόσταση μερικών λεπτών ο ένας από τον άλλον» ανέφεραν οι ισραηλινές πηγές ασφαλείας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν ότι οι Χούθι έχουν «ενεργήσει επιθετικά» από την έναρξη του συνεχιζόμενου πολέμου, με στόχο να βλάψουν το Ισραήλ και τους συμμάχους του, να αποσταθεροποιήσουν την περιφερειακή τάξη και να διαταράξουν την παγκόσμια θαλάσσια ελευθερία.

«Οι IDF ενεργούν δυναμικά κατά του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι, παράλληλα με την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Γάζα, και θα συνεχίσουν να εργάζονται για την εξάλειψη όλων των απειλών για τους Ισραηλινούς πολίτες», σημειώνει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η νέα επιδρομή έρχεται μετά την επιχείρηση της IAF (Πολεμική Αεροπορία) την Κυριακή στη Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, η οποία φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Η επιδρομή αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την Υεμένη την Παρασκευή το βράδυ, στην οποία οι Χούθι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βλήμα με κεφαλή βόμβας διασποράς.

Το Ισραήλ έπληξε για δεύτερη φορά σήμερα μέσα σε μία εβδομάδα τους αντάρτες. Οι Χούθι πάντως διαψεύδουν ότι ηγετικά στελέχη τους χτυπήθηκαν από το Ισραήλ.