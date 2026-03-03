Αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο γραφείο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, στην πόλη Κομ, την Τρίτη, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Tasnim, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, επιβεβαίωσε επίσης ότι το συγκρότημα της Εθνοσυνέλευσης στην Τεχεράνη – που βρίσκεται στο πρώην κτήριο του Κοινοβουλίου – βομβαρδίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το κανάλι στο Telegram, Zed TV ανέφερε ότι μια αεροπορική επιδρομή είχε στόχο μια επίσημη σύνοδο της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων που συγκλήθηκε για να επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το κανάλι, πολλά μέλη του σώματος σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων είναι το Σώμα των Κληρικών που είναι υπεύθυνο, βάσει του Συντάγματος του Ιράν, για τον διορισμό του ανώτατου ηγέτη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Δείτε βίντεο:

🇺🇸🇮🇱❌🇮🇷 US-Israeli airstrikes struck a building of Iran’s Assembly of Experts in Qom, northern Iran. The Assembly of Experts is the body responsible for choosing Khamenei’s successor. pic.twitter.com/PIOwUgQpLv — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 3, 2026