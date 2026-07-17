Στοχευμένα πλήγματα κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών συνεχίζει να εξαπολύει το Κίεβο. Πιο συγκεκριμένα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν μιας νέα επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με στόχο ένα σημαντικό διυλιστήριο πετρελαίου που βρίσκεται στην περιοχή του Γιαροσλάβλ.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία, η οποία απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, αποτελεί ζωτικό κόμβο για τον εφοδιασμό και την οικονομική υποστήριξη των στρατιωτικών αναγκών της Μόσχας.

Το Γενικό Επιτελείο ανέφερε με ανακοίνωση του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές στο διυλιστήριο Slavneft-YANOS.

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι χτυπήθηκαν επίσης ένα πλοίο μεταφοράς αερίου και ένα δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Από τη μεριά τους, οι τοπικές ρωσικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε λεπτομερή απολογισμό των ζημιών ή τυχόν θυμάτων.