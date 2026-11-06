Οι εμβληματικοί φωτεινοί άγγελοι επέστρεψαν για δέκατη διαδοχική χρονιά στην καρδιά του Λονδίνου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου. Το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, η Regent Street φωταγωγήθηκε από χιλιάδες ενεργειακά αποδοτικές λάμπες LED, χαρίζοντας μια μοναδική λάμψη και γιορτινή ατμόσφαιρα σε έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας.

Κοσμοσυρροή και γιορτινή ατμόσφαιρα

Από νωρίς το απόγευμα, πλήθος κατοίκων αλλά και τουριστών από κάθε γωνιά του πλανήτη συνέρρευσε στην περιοχή για να παρακολουθήσει από κοντά τη στιγμή που άναψαν τα φώτα. Ο εντυπωσιακός διάκοσμος μαγνήτισε τα βλέμματα, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν με τα κινητά τους τηλέφωνα το λαμπερό σκηνικό και να απαθανατίζουν την πρώτη μεγάλη γιορτινή εικόνα της πόλης.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σημείου για την έναρξη των εορτασμών φέρει βαθύ συμβολισμό, καθώς η Regent Street υπήρξε ο πρώτος εμπορικός δρόμος του Λονδίνου που απέκτησε χριστουγεννιάτικο φωτισμό πίσω στο 1954. Επτά δεκαετίες μετά, η ιστορική αυτή συνήθεια συνεχίζει να ανανεώνεται, συνδυάζοντας την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική και προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες.

Η Κέιτ Μπλάνσετ στα Ηλύσια Πεδία

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα ανάψει τα χριστουγεννιάτικα φώτα των Ηλυσίων Πεδίων για το 2026 στο Παρίσι, στις 22 Νοεμβρίου.

Με δημοσίευσή της στο X ανακοίνωσε το γεγονός:

«Είμαι ενθουσιασμένη και νιώθω τιμή που είμαι η ανάδοχος του φετινού χριστουγεννιάτικου φωτισμού των Ηλυσίων Πεδίων. Το Παρίσι είναι μια πόλη ιδιαίτερα αγαπητή σε εμένα, όπου η τέχνη, ο κινηματογράφος και ο πολιτισμός κατέχουν μια μοναδική θέση. Είναι χαρά μου να συμμετέχω σε αυτή τη στιγμή μαγείας και ενότητας».

Φέτος, η μορφή της τελετής έναρξης του χριστουγεννιάτικου φωτισμού αναμένεται να αποκτήσει μια εντελώς νέα διάσταση, με την εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 7:30 μ.μ. (6:30 μ.μ. τοπική ώρα) στις 22 Νοεμβρίου 2026 στη λεωφόρο, η οποία θα πεζοδρομηθεί για την περίσταση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σόου ήχου και φωτός όπως και πέρυσι, μια συναυλία από τους «Feu! Chatterton», καθώς και την έναρξη, παρουσία της Κέιτ Μπλάνσετ.

Για τα Χριστούγεννα του 2026, η εκδήλωση σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή μιας χριστουγεννιάτικης αγοράς στα Ηλύσια Πεδία.

Αυτός ο φωτισμός θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Ιανουαρίου και θα παραμένει αναμμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς μέχρι τα μεσάνυχτα, με εξαίρεση τις παραμονές της 24ης και της 31ης Δεκεμβρίου, όταν τα Ηλύσια Πεδία θα λάμπουν όλη τη νύχτα.