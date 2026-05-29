Σε κρίσιμη καμπή για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά την σημαντική πρόοδο, που έγινε. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την παράταση μιας εύθραυστης εκεχειρίας για 60 ημέρες, ωστόσο η τελική υπογραφή ενός προσωρινού μνημονίου κατανόησης παραμένει στον «αέρα», αναμένοντας το «πράσινο φως» από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Βανς: «Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό»

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους από τη βάση Άντριους, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιβεβαίωσε τη θετική δυναμική των συνομιλιών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα ζητήματα διατύπωσης. «Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Guerre au Moyen-Orient: JD Vance assure que l’Iran et les États-Unis ont fait “beaucoup de progrès” vers un accord et qu’ils sont “en train de négocier certaines formulations”https://t.co/EGr6gvq3RW — BFM (@BFMTV) May 29, 2026

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, τα ακανθώδη σημεία της διαπραγμάτευσης επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, το Μνημόνιο Κατανόησης αναμένεται να περιλαμβάνει ρητή δέσμευση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, χωρίς την επιβολή διοδίων ή παρενοχλήσεων.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, επανέλαβε τις διαβεβαιώσεις του ότι η χώρα του δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Παρόλα αυτά, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim υπογράμμισε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ ισραηλινές πηγές αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει δώσει την τελική του έγκριση.

Μακελειό στον Λίβανο: Το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα

Ενώ η διπλωματία αναζητά διέξοδο, η κατάσταση στο πεδίο των μαχών παραμένει δραματική, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες σφοδρές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μόνο κατά τις τελευταίες ώρες, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Παράλληλα, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή «ακριβείας» στα νότια προάστια της Βηρυτού (στην πόλη Χουεϊφάτ) στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, την ανήλικη κόρη της και ένα παιδί συριακής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των αρχών του Λιβάνου, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων από τις ισραηλινές επιθέσεις στη χώρα από τις 2 Μαρτίου έχει ανέλθει στους 3.324 νεκρούς και τους 10.027 τραυματίες.