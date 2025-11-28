Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσδέθηκε με ασφάλεια το ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 που εκτοξεύτηκε την Πέμπτη από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, μεταφέροντας δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία (Roscosmos).

Οι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάεφ και Κρις Ουίλιαμς θα παραμείνουν περίπου 8 μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το καλοκαίρι του 2026.

Ο πύραυλος Soyus 2.1a εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 11:28 (ώρα Ελλάδος) και η αποστολή έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τρεις ώρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η Roscosmos ενημέρωσε πως κατά την εκτόξευση υπέστη ζημιές η πλατφόρμα, εκτιμώντας όμως ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν σύντομα.

❗️🚀🇷🇺 – Minutes after the successful launch of Soyuz MS-28 from Site 31 at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, the pad’s 1956-vintage mobile service tower partially collapsed into the flame trench. The structure, essential for fueling and crew access on Russia’s only… pic.twitter.com/6QEUEaJ10A — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 27, 2025

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, Reuters