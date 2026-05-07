Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έφτασε σήμερα (7/5) στον Λευκό Οίκο όπου θα έχει συνομιλίες με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Βασικά θέματα στην ατζέντα των δύο προέδρων θα είναι το εμπόριο, η ασφάλεια και τα κρίσιμα ορυκτά.

Η Βραζιλία ευελπιστεί στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο ηγετών, μετά την ένταση που επικράτησε πέρυσι, κυρίως λόγω της επιβολής δασμών από τον Πρόεδρο Τραμπ, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον σύμμαχό του, τον πρώην Πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου, που δικάστηκε και καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος.

«Δεν ξέρουμε αν η επίσκεψη θα βοηθήσει», είπε ένας Βραζιλιάνος αξιωματούχος που συμμετείχε στην οργάνωση της συνάντησης. «Είναι όμως καλύτερη επιλογή από το να μην κάναμε τίποτα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας δεν αναμένει εξάλλου ότι θα υπογραφεί σύντομα μια συμφωνία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών της χώρας, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές δυσκολεύονται να καταλήξουν ακόμη και σε ένα απλό μνημόνιο κατανόησης.