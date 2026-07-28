Η είσοδος του Νετανιάχου από την πλαϊνή πόρτα του Λευκού Οίκου —ακολουθώντας την τακτική που εφαρμόστηκε νωρίτερα και στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι— αποτυπώνει το ιδιαίτερο κλίμα στο οποίο διεξάγεται η επαφή. Πρόκειται για την πρώτη τετ-α-τετ συνάντηση των δύο ανδρών από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στα τέλη Φεβρουαρίου.

Στην ατζέντα των συνομιλιών δεσπόζουν η πορεία του πολέμου με το Ιράν, η διαμόρφωση συμφωνίας-πλαισίου για τον Λίβανο, καθώς και η προσπάθεια διεύρυνσης των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ωστόσο, η συνάντηση διεξάγεται στη σκιά μιας αυξανόμενης αμοιβαίας καχυποψίας.

Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, καθώς πρόσφατες πληροφορίες έφεραν τον Αμερικανό πρόεδρο ενοχλημένο από τις διαρκείς στρατιωτικές αναφλέξεις στο μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που ο ίδιος επιβεβαίωσε έμμεσα.

Παράλληλα, η απόφαση της Ουάσινγκτον για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προκάλεσε την αντίδραση της Ιερουσαλήμ, με τον Τραμπ να ξεκαθαρίζει σε αυστηρό τόνο ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική δε χειραγωγείται.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιχειρεί να υποβαθμίσει τις εντάσεις, κάνοντας λόγο για «τακτικές διαφωνίες» που παρουσιάζονται μεταξύ στενών φίλων και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα βρεθεί κοινός τόπος. Αντίστοιχα, ο Τραμπ σημείωσε ότι παρά τις μικρές αποκλίσεις, οι θέσεις των δύο χωρών όσον αφορά την αντιμετώπιση του Ιράν παραμένουν κοντά.

Η συνάντηση καθίσταται καθοριστική για το Ισραήλ, καθώς ο Νετανιάχου χάνει τη δημοτικότητά του εξαιτίας της διαχείρισής του σχετικά με τους πολέμους σε Γάζα και Ιράν, την ίδια ώρα που η χώρα ετοιμάζεται για τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, στην αμερικανική πλευρά αυξάνεται η πίεση από το Κογκρέσο, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών στις επιχειρήσεις, γεγονός που καθιστά την αναζήτηση μιας βιώσιμης στρατηγικής επιτακτική ανάγκη.