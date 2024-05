Τα κόμματα του νεοσύστατου δεξιού συνασπισμού της Ολλανδίας ανέθεσαν σήμερα στον Ντικ Σχοφ, ανώτατο κρατικό λειτουργό και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση της χώρας.

Ο 67χρονος Σχοφ ήταν μέχρι σήμερα ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Στο παρελθόν ήταν επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών και μετανάστευσης της Ολλανδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Σχοφ θα διαδεχθεί τον Μαρκ Ρούτε στην πρωθυπουργία εφόσον καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, τα μισά μέλη της οποίας θα είναι πολιτικοί και τα άλλα μισά τεχνοκράτες, όπως έχουν συμφωνήσει τα κόμματα.

Felicitaties aan beoogd premier Dick Schoof.

“Mijn plannen voor Nederland zijn wat de fractievoorzitters hebben afgesproken.”

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

En dat wat is afgesproken zoals over asiel, veiligheid, stikstof, landbouw, defensie etc., moet worden doorgezet in concrete resultaten. pic.twitter.com/G35sSIQK2x

— Klassiek Liberaal (@Klas_Liberaal) May 28, 2024