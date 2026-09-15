Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ, ασκώντας πιέσεις στις συμμαχικές χώρες προκειμένου να αυξήσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χαρακτηρίζοντας παράλληλα «πραγματιστική» τη σχέση που διατηρεί με έναν ηγέτη ο οποίος έχει την τάση να «κάνει του κεφαλιού του».

Αναφερόμενος στη στάση της αμερικανικής διοίκησης απέναντι στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, ο Φινλανδός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει κάνει καλό στο ΝΑΤΟ, υπό την έννοια ότι τα κράτη-μέλη έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τους. Για μια χώρα στην πρώτη γραμμή, όπως η Φινλανδία, αυτό είναι κάτι θετικό».

Επιπλέον, ο Στουμπ αναφέρθηκε στην επιρροή και την παρουσία της Ουάσιγκτον στον γεωπολιτικά κρίσιμο βορρά. Όπως υπογράμμισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ένας «αδιαμφισβήτητος» εταίρος στην περιοχή της Αρκτικής, παρά τον θόρυβο και τις συζητήσεις που προκάλεσαν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία.

Εστιάζοντας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο πρόεδρος της Φινλανδίας θέλησε να κρατήσει ισορροπίες ανάμεσα στην αλληλεγγύη προς τις ευρωπαϊκές χώρες και τη γεωστρατηγική πραγματικότητα: «Κατανοώ πως όλη αυτή η πολιτική ρητορική προκαλεί ανησυχία και, βεβαίως, είμαστε 100% στο πλευρό της Δανίας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό», τόνισε και συμπλήρωσε με νόημα: «Αν δούμε όμως την άλλη όψη του νομίσματος, θεωρώ πως οι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται επιτέλους τη σπουδαιότητα της Αρκτικής».