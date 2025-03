Μικρό επιβατικό αεροσκάφος με 18 επιβαίνοντες έπεσε στο νερό καθώς αναχωρούσε χθες, Δευτέρα 17 Μαρτίου, από το νησί Ροατάν της Ονδούρας (βόρεια), στην Καραϊβική, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το τοπικό πυροσβεστικό σώμα.

Το αεροσκάφος της εταιρείας LANHSA αναχωρούσε από το διεθνές αεροδρόμιο Χουάν Μανουέλ Γκάλβες του Ροατάν για την πόλη Λα Σεΐβα, στην ηπειρωτική Ονδούρα, εξήγησαν οι Αρχές.

«Το αεροπορικό δυστύχημα στο Ροατάν δυστυχώς έχει απολογισμό 12 νεκρούς (…) και έναν αγνοούμενο», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα, διευκρινίζοντας πως πέντε από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Ο δημοφιλής Ονδουριανός τραγουδιστής Αουρέλιο Μαρτίνες, μέλος της κοινότητας Γαριφούνα, είναι ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας της κεντρικής Αμερικής.

Γαλλίδα υπήκοος, 40 χρονών, τραυματισμένη, «διακομίστηκε σε νοσοκομείο» στη Σαν Πέδρο Σούλα (βορειοδυτικά), στην ηπειρωτική χώρα, ανέφερε ο Γουίλμερ Γκερέρο, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στο Ροατάν.

Το αεροσκάφος «έκανε απότομη στροφή προς το δεξιό μέρος του διαδρόμου και έπεσε στο νερό», σύμφωνα με τον Κάρλος Παντίγια, στέλεχος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

