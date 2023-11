Τουλάχιστον 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών σε πολλές περιοχές της Κένυας, έκανε γνωστό χθες Τρίτη κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 76 θανάτους.

Πάνω από 89.000 οικογένειες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν καταφύγει σε 112 καταυλισμούς, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο Ρέιμοντ Ομόλο, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

Recent severe flooding in Kenya has killed more than 90 people, displaced thousands, and cut off roads as a result of the ongoing El Nino rains. Thousands of homes have been washed away or are marooned, while farmland has been submerged and livestock drowned. pic.twitter.com/LQA12GuYGI

— Africa Global News (@Africaglobalnew) November 28, 2023

