Βαρύς είναι ο απολογισμός του πολέμου στον Λίβανο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκρούσεων με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 2.387 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάστημα έξι εβδομάδων από την έναρξη των εχθροπραξιών στις αρχές Μαρτίου, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 7.602.

Όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος οργανισμός διαχείρισης καταστροφών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας την περασμένη Παρασκευή, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να εντοπίζουν σορούς κάτω από τα ερείπια κτιρίων που επλήγησαν από σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.