Στους 290 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι επισήμως καταμετρηθέντες νεκροί του τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος με το Boeing 787-8 (Dreamliner) της Air India, το οποίο κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμπανταμπάντ, στη δυτική Ινδία. Δεν διευκρινίζεται πόσοι εξ αυτών βρίσκονταν στο αεροσκάφος και πόσοι στο έδαφος.

Από την κόλαση ζωντανός και περπατώντας βγήκε ένας επιβάτης, που καθόταν στη θέση 11Α. Ένας πρώην Υπουργός της Ινδίας είναι μεταξύ των θυμάτων της σημερινής αεροπορικής τραγωδίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας. Στην αποστολή τεσσάρων επιθεωρητών αεροπορικών ατυχημάτων στο Αχμενταμπάντ προχωρά το Ηνωμένο Βασίλειο για να βοηθήσουν τους Ινδούς ομολόγους τους, σύμφωνα με ειδικό σύμβουλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως στην Ινδία θα ταξιδέψουν και ερευνητές από τις ΗΠΑ, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι η συντριβή οφείλεται σε λανθασμένη ρύθμιση των πτερυγίων.

Η Βρετανική Κυβέρνηση προειδοποίησε το κοινό να προετοιμαστεί για σημαντικές απώλειες ζωών Βρετανών: «Όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί, οι εικόνες που έρχονται από το αεροπλάνο με προορισμό το Λονδίνο, το οποίο μετέφερε πολλούς Βρετανούς υπηκόους και συνετρίβη στην ινδική πόλη Αχμενταμπάντ, είναι συγκλονιστικές. Είναι σαφές ότι αυτή είναι μια πολύ οδυνηρή στιγμή για τις οικογένειες. Η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται» είπε εκπρόσωπος της βρετανικής Κυβέρνησης.

Ο επιζών, Κουμάρ Ραμές, καθόταν στη θέση 11Α και, κατά τη μαρτυρία του ίδιου, είχε βγει όρθιος και έφυγε τρέχοντας μετά τη συντριβή. Φωτογραφία των Hindustan Times τον δείχνει στο Νοσοκομείο και με κάποια ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν σώματα γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο Νοσοκομείο», ανέφερε.

Βίντεο που δόθηκαν στα social media, δείχνουν τον τυχερό άνδρα να απομακρύνεται από τα συντρίμμια του αεροπλάνου με κάποια εμφανή τραύματα στο πρόσωπό του.

Ο Ραμές είναι Βρετανός πολίτης και είχε μεταβεί στην Ινδία για να δει την οικογένειά του. Στην ίδια πτήση ήταν και ο 45χρονος αδελφός του Ατζάι, αλλά σε διαφορετικό κάθισμα.

Το BBC κατάφερε και μίλησε με συγγενή του Βρετανού διασωθέντα από το αεροπορικό δυστύχημα της Ινδίας.

Ο Ajay Valgi από το Λέστερ είπε ότι ο Vishwash Kumar Ramesh τηλεφώνησε νωρίτερα στην οικογένειά του και τους είπε ότι είναι «καλά». Ο Vishwash είπε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο αδελφός του, Ajay, ο οποίος επίσης βρισκόταν στο αεροπλάνο.

Δείτε live εικόνα από το σημείο της συντριβής:

Ένα νέο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα του αεροδρομίου και δείχνει το αεροσκάφος με τους 242 επιβαίνοντες να φτάνει σε ύψος περίπου 190 μέτρων πριν αρχίσει να πέφτει προς το έδαφος.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh

— Clash Report (@clashreport) June 12, 2025