Τραγωδία δίχως τέλος, μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα και τους νεκρούς να φτάνουν πλέον τους δεκαεπτά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μαργκαρίντα Κάστρο, υπεύθυνης της δημοτικής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, δύο ακόμα τραυματίες, υπέκυψαν στα τραύματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται δύο Γερμανοί, δύο Ισπανοί, μία Γαλλίδα, ένας Ιταλός, ένας Ελβετός, ένας Καναδός, ένας Κορεάτης, ένας Μαροκινός και ένας πολίτης από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η εθνικότητα των θυμάτων σύμφωνα με τη δήλωση της Κάστρο, θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες, καθώς οι αρχές κήρυξαν για σήμερα (04/09) ,εθνικό πένθος και δρομολόγησαν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Σε μια προσπάθεια διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας, ανακοινώθηκε το προσωρινό «λουκέτο» και στις υπόλοιπες δύο γραμμές τελεφερίκ της πόλης, ώστε να πραγματοποιηθούν εξονυχιστικοί τεχνικοί έλεγχοι.

Οι έρευνες είναι εστιασμένες στον εντοπισμό πιθανών τεχνικών ή ανθρώπινων λαθών που ενδέχεται να συνέβαλαν στο ατύχημα, ενώ η δημοτική αρχή διαβεβαιώνει ότι θα υπάρξει απόλυτη διαφάνεια.