Έκτη ημέρα διαδηλώσεων σήμερα στη Ρουμανία με τους διαδηλωτές να ζητούν κάθαρση στο δικαστικό σύστημα της χώρας μετά τις χθεσινές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων στην πρωτεύουσα Βουκουρέστι και σε άλλες πόλεις.

Περίπου 700 Ρουμάνοι δικαστές και εισαγγελείς έχουν υπογράψει ανοιχτή επιστολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαμαρτυρόμενοι για “βαθιά και συστημική δυσλειτουργία” στο δικαστικό σύστημα.

Anti corruption protests in the Balkans, now in Romania! 🇷🇴🇪🇺 A new documentary by Record, an investigative Romanian platform, exposed how a network allegedly coordinated by High Court president Lia Savonea captured Romania’s judiciary, using benefits and pressure to shield… pic.twitter.com/xELeunSysM — Ave Europa (@AveEuropae) December 12, 2025

Ο πρόεδρος της χώρας Νικουσόρ Νταν απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο με τους δικαστές στις 22 Δεκεμβρίου, τονίζοντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως όταν εκατοντάδες δικαστικοί λειτουργοί εκφράζουν ανησυχίες για την «ακεραιότητα» στους κόλπους του δικαστικού συστήματος, «η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή».

Διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από την Τετάρτη μετά τη δημοσίευση έρευνας από την πλατφόρμα Recorder, που αποκάλυψε μαρτυρίες δικαστών και εισαγγελέων για άσκηση πιέσεων από υψηλά κλιμάκια.

Η πλατφόρμα ανήρτησε την περασμένη εβδομάδα ντοκιμαντέρ, το οποίο υποστηρίζει ότι υψηλόβαθμοι δικαστές, οι οποίοι έχουν πολιτική υποστήριξη, χρησιμοποιούν κενά του νόμου για ανήθικες πρακτικές, περιλαμβανομένων αμφισβητούμενων αθωώσεων, και ότι οι δικαστές ή οι εισαγγελείς οι οποίοι διαμαρτύρονται αντιμετωπίζουν συχνά πειθαρχικές διώξεις.

Δικαστές του ρουμανικού εποπτικού οργάνου του δικαστικού σώματος δήλωσαν ότι το ντοκιμαντέρ ήταν μια απόπειρα αποσταθεροποίησης του δικαστικού συστήματος.

Αργά χθες το βράδυ περίπου 10.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο Βουκουρέστι φωνάζοντας συνθήματα όπως “Δικαιοσύνη, όχι διαφθορά”, «Σας βλέπουμε» και “Ανεξαρτησία όχι υπακοή”. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν και σε άλλες πόλεις της Ρουμανίας.